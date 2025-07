Il Galatasaray paga la clausola per Osimhen e fa felice il Napoli: in arrivo una pioggia di milioni

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Galatasaray ha dato la sterzata decisiva per prendersi definitivamente Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano, che aveva la stagione proprio con i turchi, è ancora di proprietà del Napoli che per lasciar partire l'attaccante chiede il pagamento totale della clausola prevista nel suo contratto da 75 milioni di euro aumentando di fatto la prima offerta da 60 milioni. L'arrivo in Italia del vicepresidente operativo del club, Abdullah Kavucku, per gestire personalmente le principali trattative che legano il club turco al mercato italiano – come ad esempio Calhanoglu con l'Inter – è stato fondamentale in tal senso.

Ebbene è arrivato la cifra per intero al Napoli che ora col Galtasaray dovrà discutere i termini di pagamento.Un dettaglio non di poco conto considerando che il Napoli non vorrebbe pagamenti a rate. Secondo quanto scrive il giornalista ed esperto di mercato, Alfredo Pedullà, il club di De Laurentiis ha chiesto che venga presentata una fideiussione a garanzia oppure una lettera di credito. A questo punto la palla passa ai turchi per cercare di accontentare gli azzurri.

Un affare che a catena potrebbe sbloccare diverse altre operazioni. Con l'arrivo di Osimhen al Galatasaray, nel caso in cui turchi e azzurri riuscissero a trovare l'accordo sui termini di pagamento, il club turco potrà lasciare partire Morata totalmente in direzione Como. Allo stesso tempo però anche il Napoli con una pioggia di milioni di euro in arrivo potrà puntare con decisione su Darwin Nunez del Liverpool presentando un'offerta convincente al Liverpool per lasciar partire l'attaccante uruguaiano.

Lo stipendio da capogiro promesso a Osimhen per 4 anni

Nel frattempo però a sorridere è anche lo stesso Victor Osimhen che dopo aver visto i tentennamenti della Juventus ha deciso di accettare proprio il ritorno al Galatasaray. Per l'attaccante nigeriano i turchi hanno messo sul piatto un contratto quadriennale da 16 milioni di euro netti a stagione. Un autentico attestato di stima e fiducia nei confronti di un giocatore che nella passata stagione è riuscito a fare numeri pazzeschi mettendo a segno in 30 gare ben 26 gol e 5 assist. Ora per lui e per il Napoli un'occasione da non mancare.