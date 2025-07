video suggerito

Osimhen ha l’accordo con il Galatasaray ma il Napoli lo ferma: non bastano 60 milioni di euro Il Galatasaray ha l’accordo totale con Osimhen per un contratto triennale ma bisognerà convincere il Napoli: l’attaccante partirà solo se qualcuno pagherà interamente la clausola. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Victor Osimhen ha trovato la sua nuova squadra ma la telenovela dell'estate non è ancora finita. L'attaccante vorrebbe ritornare al Galatasaray, dove ha trascorso l'ultimo anno in prestito, ma al Napoli serve un'offerta più alta per lasciarlo andare: non basta l'accordo personale tra il giocatore e i turchi, pronto ad accoglierlo di nuovo anche per la prossima stagione, perché ci sono delle condizioni economiche ben precise da soddisfare che bloccano tutta la trattativa e la cessione a titolo definitivo.

Secondo quanto riportato da Sky il club guidato da Aurelio De Laurentiis non fa marcia indietro sulle sue richieste che restano sempre le stesse da un anno a questa parte. Il nigeriano ha una clausola rescissoria da 75 milioni di euro valida solo per i club esteri e la società non accetterà un euro in meno per lasciarlo partire. Anche la Juventus resta alla finestra fortemente interessata, ma Osimhen preferirebbe tornare in Turchia dove ha vissuto una stagione positiva.

Cosa manca per il trasferimento di Osimhen al Galatasaray

L'attaccante ha scelto di proseguire la sua avventura in Turchia dove ha trovato un ambiente ottimo dopo il burrascoso addio al Napoli. Ma la sua volontà da sola non basta perché servirà accontentare le richieste economiche degli azzurri che su questo sono inflessibili: Osimhen partirà soltanto se qualcuno metterà sul piatto 75 milioni di euro, ossia il valore della clausola valida soltanto per le squadre estere. L'Al Hilal di Inzaghi si è offerta di pagarla, ma per il giocatore non è la prima scelta.

Leggi anche Una squadra saudita piomba su Retegui e spaventa l'Atalanta: offerti 60 milioni di euro

Il nigeriano ha trovato l'accordo totale con il Galatasaray, con un contratto valido fino a giugno 2028 di cui non sono stati svelati i dettagli relativi allo stipendio, ma il problema resta la cifra che i turchi sono disposti a spendere. Al momento hanno messo sul piatto 60 milioni di euro, una proposta che non soddisfa per niente le condizioni del Napoli: serviranno oltre 10 milioni in più èper poterne parlare e l'affare diventerà sicuramente uno dei tormentoni di questa calda estate.