Il PSG accelera per Osimhen: offerti anche tre calciatori al Napoli, che vuole almeno 100 milioni Il Paris Saint Germain vuole Victor Osimhen. La trattativa di mercato è iniziata e presto potrebbe decollare. Nella trattativa il club francese vorrebbe inserire anche alcuni calciatori, incluso il coreano Kang-In Lee. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Victor Osimhen è in ritiro con il Napoli, il bomber nigeriano si sta allenando agli ordini di Conte a Dimaro ma è un mercato, e tutti sanno che il suo futuro sarà da un'altra parte. L'Arabia è pronta a spalancargli le porte, lui vuole, però, rimanere ancora in Europa e vuole tornare a giocare la Champions, il PSG lo segue da tempo e ora sembra pronto ad avviare una trattativa di mercato con i partenopei. L'affare non è semplice. De Laurentiis vorrebbe i 130 milioni della clausola, il Paris vuole abbassare la cifra cercando di inserire alcuni calciatori nell'affare.

La trattativa di mercato tra Napoli e PSG per Osimhen

Per le lunghe non si andrà, perché la stagione si avvicina ogni giorno sempre più. Ma il PSG vogliono prima cedere Kolo Muani e poi formalizzare la trattativa con Osimhen. Ma intanto si è dato il là. Il Napoli ha inserito nel contratto del nigeriano, capocannoniere della Serie A 2022-2023, da 130 milioni di euro.

Una cifra che i campioni di Francia non intendono sborsare minimante, ma al tempo stesso sono disposti ad arrivare fino a 100 milioni, che però non sarebbero tutti cash. L'uomo mercato Campos, che come prima scelta per l'attacco ha il numero 9 del Napoli, intende inserire alcuni calciatori nell'affare, così da abbassare la cifra da sborsare.

I calciatori proposti dal PSG al Napoli nella trattativa per Osimhen

Il Napoli è consapevole che non sarà facile incassare interamente i 130 milioni sono della clausola ed è disposto a scendere fino a 100, ma senza contropartite tecniche, cosa che però non dispiace in realtà ai francesi, che nei contatti con il d.s. Giovanni Manna hanno proposto una serie di calciatori, tra questi: Carlos Soler centrocampista spagnolo con un passato nel Valencia, Nordi Mukiele, difensore transalpino ex del Lipsia, e Kang-In Lee, calciatore coreano, molto duttile, che sembra l'unico dei tre che potrebbe fare al caso del Napoli.

Lukaku attende la cessione di Osimhen

Ma pur inserendo anche solo un calciatore nella trattativa, il Napoli vuole, anche correttamente, monetizzare dalla cessione di uno degli attaccanti più forti del panorama internazionale. Di sicuro questa settimana può essere determinante. Il Napoli va di corsa, il PSG pure, e Lukaku aspetta, perché è lui il prescelto di Conte per l'attacco degli Azzurri.