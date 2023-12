Osimhen rinnova col Napoli fino al 2026: nel nuovo contratto c’è una clausola rescissoria altissima Victor Osimhen ha rinnovato ufficialmente il proprio contratto col Napoli fino al 2026: adeguamento dello stipendio e clausola rescissoria molto alta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Come aveva anticipato Aurelio De Laurentiis, Victor Osimhen ha rinnovato il proprio contratto col Napoli, allungandolo fino al 2026: nel nuovo accordo c'è una clausola rescissoria di 130 milioni di euro, ovvero il prezzo concordato tra le parti per una cessione all'estero che potrebbe essere probabile nella prossima estate. Il presidente azzurro è stato di parola, appena ieri aveva ribadito: "L'ho detto e lo ripeto, siamo in dirittura d'arrivo". E poi ancora in serata al TG1: "Forse, e dico forse, sarà la sorpresa sotto l'albero".

