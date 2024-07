video suggerito

Rapid Vienna-Milan dove vederla oggi in TV e diretta streaming: le formazioni della partita amichevole Rapid Vienna-Milan è il match valido per la sfida amichevole che i rossoneri allenati da Paulo Fonseca giocheranno prima dell’inizio ufficiale della stagione 2024/2025. La sfida contro gli austriaci si giocherà oggi, sabato 20 luglio alle 17.30. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rapid Vienna-Milan è il match valido per la sfida amichevole che i rossoneri allenati da Paulo Fonseca giocheranno prima dell'inizio ufficiale della stagione 2024/2025. La sfida contro gli austriaci si giocherà oggi, sabato 20 luglio alle 17.30 ora locale, presso l'Allianz Stadion di Hütteldorf, Vienna. La gara contro il Rapid a Vienna precederà il pre-season Tour del Milan, che vedrà i rossoneri disputare successivamente tre amichevoli in tre città degli Stati Uniti tra la fine di luglio e l'inizio di agosto, in preparazione per la stagione 2024/25.

La squadra di Paulo Fonseca infatti sarà chiamata a sfidare compagini del calibro di Manchester City, Real Madrid e Barcellona. Un bel banco di prova per Leao e compagni che dovranno subito immagazzinare le nuove idee tattiche dell'allenatore. Un'occasione per i due Club coinvolti in quanto entrambi celebrano il loro 125º anniversario proprio nel 2024. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita amichevole del Milan in diretta tv e streaming e sulle formazioni che i due allenatori manderanno in campo dal primo minuto a Vienna.

Partita: Rapid Vienna-Milan

Dove: Allianz Stadion di Hütteldorf, Vienna

Quando: sabato 20 luglio 2024

Orario: 17:30

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: amichevole

Dove vedere Rapid Vienna-Milan in diretta TV

Rapid Vienna-Milan sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Tutti gli abbonati avranno così la possibilità di sintonizzarsi all'app scaricabile su smart tv e godersi ogni minuto la sfida dei rossoneri di Fonseca. Basterà fare accesso con le proprie credenziali e collegarsi poi alla finestra dedicata all'evento. La telecronaca del match sarà affidata a Ricky Buscaglia.

Rapid Vienna-Milan dove vederla in diretta streaming

La sfida tra Rapid Vienna e Milan sarà chiaramente disponibile anche in diretta streaming. Per farlo basterà scaricare e fare accesso sull'app di DAZN da dispositivi mobili come smartphone e tablet o collegarsi al sito di DAZN per assistere alla sfida tra le due squadre. La partita potrebbe anche poi essere trasmessa sui canali social ufficiali dei club.

La probabile formazione del Milan contro il Rapid Vienna

Queste le probabili formazioni che manderanno in campo i due allenatori in questa amichevole:

RAPID VIENNA (4-4-2): Hedl; Schick, Querfeld, Cvetkovic, Kasanwirjo; Seidl, Sattlberger, Oswald, Grull; Mayulu, Lang. All. Klauss.

MILAN (4-3-3): Sportiello; Calabria, Tomori, Thiaw, Florenzi; Bennacer, Adli, Loftus-Cheek; Chukwueze, Colombo, Traorè. All. Fonseca.