Fiorentina in semifinale di Conference! Nico Gonzalez e Biraghi piegano il Plzen ai supplementari La Fiorentina si prende la qualificazione per la semifinale di Conference League ma deve arrivare ai supplementari prima di festeggiare: Nico Gonzalez e Biraghi spezzano gli equilibri e fanno esultare il Franchi che alla fine applaude i giocatori di Vincenzo Italiano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Una gara dominata in larghi tratti, con il Viktoria Plzen rinunciatario dal 1°al 90° ma che riesce nell'intento di trascinare la qualificazione più a lungo possibile. Fino ai supplementari quando la Fiorentina riesce a rompere l'incantesimo e trova il gol di Nico Gonzalez che regala la vittoria poi arricchita dal raddoppio di Biraghi per la meritata semifinale di Conference League, che fa esplodere il Franchi che tira un sospiro di sollievo e si gode festeggiando la prossima tappa europea.

L'immediata vigilia non è di certo benevola con i colori viola visto che Vincenzo Italiano ha dovuto rivedere a pochi minuti dall'inizio del match le sue scelte. Assenti Bonaventura e Nzola, tra i titolari è sceso in campo Arthur mentre l'ex Verona non è nemmeno finito in panchina, a causa di improvvisi problemi familiari. Per il centrocampista invece, infortunio alla caviglia che lo ha obbligato a rinunciare ad una maglia, evitando ulteriori problemi in una gara più che delicata. E che comunque inizia sotto i migliori auspici quando dopo pochi minuti Belotti sfiora l'immediato vantaggio.

La trazione anteriore viola, oltre al ‘Gallo' tutti in campo Beltran, Gonzalez e Kouamè, si fa sentire con l'inerzia del match che resta saldamente in mano alla Fiorentina che spinge moltissimo ma non riesce a finalizzare e rompere gli equilibri. Ci si mette anche la sfortuna nel primo tempo al Franchi con la Viola che domina, gestisce i tempi e mantiene possesso. Ma colpisce solo pali e traverse senza riuscire a sbloccare il pericoloso 0-0 iniziale.

Il secondo tempo vede ancora la formazione viola di Vincenzo Italiano fare la partita, con il Plzen che agisce mestamente di rimessa inattesa di sfruttare passi falsi viola. La Fiorentina non cambia, così come il risultato che porterebbe i gigliati verso i supplementari pur avendo dominato a tratti il match. Cadu al 67′ la combina grossa falciando Dodò prendendosi il rosso diretto col VAR col Viktoria che rinuncia a tutto, in 10 contro 11 ma la Viola non riesce ancora ad approfittarne.

Dopo lo 0-0 dell'andata arriva così un altro pareggio a reti violate che obbliga ai tempi supplementari con il registro del match che non cambia: Fiorentina in avanti e Plzen chiuso a riccio con l'obiettivo di trascinare in ogni modo la partita verso i calci di rigore. Che non arrivano perché alla fine la porta del Viktoria viene violata: al 1° del primo tempo extra ci pensa Nico Gonzalez a rompere l'incantesimo. Poi, capitan Biraghi replica a inizio del 2° supplementare mettendo al sicuro risultato e qualificazione.