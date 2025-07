Nico Gonzalez e Vinicius faccia a faccia nei minuti finali di Real-Juve: insulti e tensione alle stelle

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Nicolás González e Vinicius faccia a faccia nei minuti finali di Real Madrid–Juventus, match degli ottavi di finale del Mondiale per Club che ha visto gli spagnoli vincere per 1-0 grazie al gol di Gonzalo Garcia. Pochi minuti prima del triplice fischio dell'arbitro Marciniak si è verificato un episodio di tensione che ha visto protagonisti il calciatore argentino della Vecchia Signora con il brasiliano dei Blancos.

La situazione è subito rientrata, perché sono intervenuti i calciatori di entrambe le squadre e il direttore di gara, ma i due si sono affrontati con lo sguardo per qualche secondo e si sono scambiati delle ‘amorevoli' frasi prima di essere separati. Classico momento in cui chi deve recuperare cerca di velocizzare il più possibile mentre chi è in vantaggio non ha nessuna fretta e prova a far scivolare via il cronometro.

Nico e Vinicius faccia a faccia nei minuti finali di Real Madrid-Juve

Al minuto 88, mentre il Real Madrid stava effettuando una sostituzione, si è verificato questo episodio che le telecamere hanno colto con prontezza. Tutto è nato da uno scambio di battute poco amichevole tra Nico González e Antonio Rüdiger ma la situazione è degenerata quando Vinicius Junior è intervenuto per difendere il compagno di squadra, inasprendo la discussione e provocando una reazione furiosa da parte del calciatore argentino della Juve.

In quel momento, l'ex difensore della Roma si è trasformato in paciere e ha deciso di allontanare il brasiliano al centro della disputa, cercando di calmare la situazione.

L'arbitro Marciniak ha scelto di non sanzionare nessuno dei due giocatori coinvolti e ha fatto riprendere il gioco dopo alcuni momenti di tensione: nessuno dei due giocatori ha ricevuto un cartellino giallo per l'episodio, con il match che è scivolato via senza troppi problemi fino al 95′.

Real Madrid ai quarti del Mondiale per Club: c'è il Borussia Dortmund

Il prossimo avversario del Real Madrid sarà il Borussia Dortmund, che ha eliminato il Rayados Monterrey e si è aggiudicato il pass per i quarti del FIFA Club World Cup.