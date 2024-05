Fiorentina-Club Brugge dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

video suggerito

La Fiorentina di Vincenzo Italiano scende in campo per la semifinale d'andata della Conference League 2023-2024 contro il Club Brugge. I primi 90′ si giocheranno allo stadio Artemio Franchi di Firenze giovedì 2 maggio 2024 alle ore 21:00 con diretta TV in chiaro su Tv8.

Dopo la sconfitta nella semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta, la Viola punterà tutto sull’Europa per portarsi a casa un trofeo e mancano solo due partite prima di ritrovare la finale di Conference per il secondo anno di fila. Tutto lascia pensare che questa sarà l'ultima annata della gestione di Italiano e arrivare ad un trofeo sarebbe una bella soddisfazione dopo questo ciclo. I toscani vengono dalla roboante vittoria per 5-1 col Sassuolo mentre il Club Brugge ha vinto per 3-0 in casa del Genk e sta lottando con l'Anderlecht per la vittoria della Pro League.

Partita: Fiorentina-Club Brugge

Quando: giovedì 2 maggio 2024

Dove: stadio Artemio Franchi, Firenze

Orario: 21:00

Diretta TV: Tv8, Sky, DAZN

Diretta Streaming: tv8.it, SkyGo, NOW, DAZN

Competizione: Conference League, semifinale di andata

Dove vedere Fiorentina-Club Brugge in diretta TV

La partita tra la Fiorentina e il Club Brugge si disputa alle 18:45 allo stadio Artemio Franchi e sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Tv8 e per gli abbonati sia da DAZN che da Sky. Il canale di Sky Sport che trasmette la gara è Sky Sport (canale 254). Oppure basta aprire l'app di DAZN scaricare sulla Smart TV o utilizzando una classica consolle per giochi (XBox o PS).

Fiorentina-Club Brugge, dove vederla in diretta streaming

La partita Fiorentina-Club Brugge si potrà vedere in streaming gratuitamente su tv8.it e per gli abbonati di DAZN e Sky sulle app dedicate. La sfida si potrà vedere anche su NOW.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Club Brugge

Italia dovrebbe puntare sul 4-2-3-1 con Belotti unica punta con Nico Gonzalez, Beltran e Sottil sulla trequarti. Duncan e Arthur in mediana. A difendere la porta di Terracciano ci saranno Milenković e Martínez Quarta come centrali e i terzini saranno Dodo e Biraghi.

Hayen non cambi il suo 3-5-2 molto difensivo con Nusa e Jutglà in attacco. Skov Olsen, ex Bologna, è in ballottaggio con Skoras.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodô, Milenković, Martínez Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. Allenatore: Italiano.



CLUB BRUGGE (3-5-2): Jackers; Sabbe, Ordonez, Balanta; Skoras, Vetlesen, Vanaken, Onyedika, Meijer; Nusa, Jutglà. Allenatore: Hayen.