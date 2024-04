video suggerito

La manita della Fiorentina si abbatte sul Sassuolo: neroverdi ad un passo dalla retrocessione La Fiorentina rifila cinque reti al Sassuolo sempre più penultimo e a un passo dalla Serie B. Apre le danze nel primo tempo Sottil, poi nella ripresa arrivano altre quattro reti con doppietta di Gonzalez e i gol di Barak e Martinez Quarta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Cinque gol per un successo che condanna il Sassuolo verso la Serie B: la Fiorentina di Italiano nella ripresa prende le misure e dilaga al Franchi regalando spettacolo e gol ai propri tifosi. Primo tempo quasi alla pari, con il vantaggio di Sottil, poi il blackout degli ospiti: doppietta di Gonzalez e reti di Martinez Quarta e Barak. La Viola tiene accesa la fiammella per un posto in Europa, il Sassuolo è desolatamente sempre più penultimo.

La Fiorentina è lontana in classifica per strappare un piazzamento in Europa ma la matematica non dà spazio a rinunce così come i risultati di tutte le squadre che precedono i viola in classifica. Così la sfida contro il Sassuolo si trasforma nella possibilità di prendersi altri punti essenziali, contro un avversario sulla soglia della disperazione: penultimo e in caduta libera. Italiano mette mano alla squadra, lascia Belotti a riposo e propone Kouamè prima punta. Ballardini pone il muro davanti a Consigli in un 4-4-2 solido e organizzato.

Ma per i neroverdi la speranza di reggere l'urto gigliato dura solamente 17 minuti, nel momento in cui Sottil ripaga la scelta di schierarlo titolare con il gol che regala la vittoria alla Fiorentina per i primi 45 minuti: Arthur Melo si inventa assistman e l'esterno viola ha superato la difesa del Sassuolo. Gol che è poi anche l'unico vero acuto di un primo tempo dove gli ospiti non riescono mai a farsi pericolosi.

Vantaggio meritato e ripresa ancora nel segno della Viola che cambia in attacco inserendo Nico Gonzalez per tenere alta la pressione in area neroverde. Con il risultato che il Sassuolo sparisce dal campo lasciando spazio solamente alla Fiorentina che dilaga: Martinez Quarta trova il raddoppio, da lì in poi blackout neroverde: doppio assist di Sottil per i gol di Gonzalez e Barak, poi la "manita" dell'argentino a chiudere i conti per una gara che diventa imbarazzante per gli uomini di Ballardini.