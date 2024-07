Kean pubblica un video dell’allenamento alla Fiorentina: è la risposta a tutte le critiche ricevute Moise Kean ha risposto con un video alle critiche ricevute a seguito della sua presentazione alla Fiorentina. L’attaccante viola segna e lancia un messaggio: “La mira, quella che conta”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Moise Kean si è preso un po' di tempo prima di rispondere come si deve alle critiche che gli sono piovute addosso dopo la presentazione alla Fiorentina. L'immagine dell'ex attaccante della Juventus che non riusciva a colpire un enorme bersaglio con il pallone divennero subito virali. Kean calciò tre volte mostrando una mira a dir poco deludente. Dopo il caos causato da quelle immagini, fu proprio la Fiorentina a fare chiarezza spiegando come in realtà il nuovo attaccante viola stesse sbagliando appositamente per far vincere i bambini.

Kean infatti fu presentato in modo particolare facendo una sfida al bersaglio proprio con i più piccoli delle giovanili presenti al Viola Park. I suoi errori volontari furono fraintesi da tifosi e utenti e per questo il club viola dovette condividere il video integrale sui social per togliere ogni dubbio. Oggi Kean è voluto ritornare sulla questione pubblicando due conclusioni in porta effettuate durante gli allenamenti della Fiorentina in cui trafigge Terracciano mettendo due volte la palla in porta in modo impeccabile. Il suo commento: "La mira, quella che conta".

I video mostrati da Kean attraverso le storie di Instagram

L'ex attaccante della Juventus finito alla Fiorentina dopo essere stato ceduto per 13 milioni più 5 di bonus, è stato fortemente voluto dal tecnico Raffaele Palladino e sin dal primo giorno ha voluto mostrare le sue abilità alla nuova tifoseria. Dovrà riscattare una stagione, quella passata, povera di gol alla Juventus, con la speranza di potersi riscattare in un altro contesto. Kean ha così messo in evidenza due filmati degli allenamenti. Nel primo riceve palla spalle alla porta, poi si gira e calcia nello specchio al limite dell'area di rigore senza lasciare scampo a Terracciano.

L'enorme precisione di Kean con un tiro a giro perfetto

Nel secondo video invece Kean mostra con un'inquadratura migliore fronte porta la traiettoria perfetta che ha preso il pallone calciato dal giocatore con un destro a giro che si è insaccato nella parte alta della porta. Una volta per tutte l'attaccante della Fiorentina ha voluto chiudere il discorso mostrando a tutti, se ancora ce ne fosse bisogno, le sue enormi qualità. D'altronde già la Fiorentina aveva provveduto: "Guerrieri in campo, leali con i bambini". Ma nel frattempo il giocatore ha voluto calcare la mano mostrando anche la sua enorme personalità.