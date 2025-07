La reazione di Alex Sandro quando ritrova Rugani ancora alla Juventus: Cambiaso scoppia a ridere

La Juventus pubblica il video dell’incontro tra Alex Sandro e la squadra nel ritiro americano dei bianconeri durante il Mondiale per Club. L’ex terzino della Vecchia Signora si ritrova faccia a faccia con Rugani e non resiste: “Oh ma tu non muori mai!”.

La Juventus ha chiuso la sua stagione al Mondiale per Club uscendo agli ottavi contro il Real Madrid. Un'avventura iniziata nel migliore dei modi per i bianconeri che avevano vinto le prime due sfide prima di crollare contro Manchester City e poi le Merengues. Nel mezzo un'avventura, quella statunitense, sicuramente positiva per la Juventus che è riuscita a fare ulteriormente gruppo col suo nuovo allenatore, Igor Tudor, consolidando il legame di tutti i giocatori della rosa.

Nuova ma anche ex che proprio nel ritiro bianconero negli States sono passati per un saluto come Alex Sandro e Danilo. La Juventus ha pubblicato tutto in un video riassuntivo trasmesso sui propri canali ufficiali in cui è stato messo in evidenza proprio tutto il percorso fatto dalla squadra nel corso del Mondiale. Ma proprio a proposito della visita dei due brasiliani c'è un dettaglio che ha fatto sorridere i tifosi bianconeri e riguarda il momento in cui Alex Sandro si ritrova faccia a faccia con Daniele Rugani: Cambiaso e Pinsoglio non riescono a trattenere le risate.

Rugani e Alex Sandro nel giorno dell’addio alla Juventus del brasiliano.

Il difensore è rientrato dal prestito all'Ajax e Tudor e la società hanno deciso di lasciarlo in rosa. Buona la sua prestazione durante il Mondiale per Club e sicuramente, anche dal punto di vista numerico, rappresenta un'ottima alternativa dopo il rientro al Chelsea di Renato Veiga. Rugani è una sorta di veterano della rosa bianconera, soprattutto con Massimiliano Allegri in panchina. Vederlo di nuovo in ritiro con la Juventus è stata dunque una sorpresa per Alex Sandro che resta stupito dopo essersi ritrovato faccia a faccia col suo ex compagno di squadra.

La frase di Alex Sandro a Rugani che fa scoppiare a ridere Cambiaso

Alex Sandro lo vede, lo guarda negli occhi, lo saluta e poi si lascia andare: "Oh, tu non muori mai!". Una frase sarcastica del brasiliano che fa scoppiare a ridere lo stesso Cambiaso appostato lì di fianco e anche Pinsoglio che nel frattempo era da poco arrivato. Il riferimento è alla sua lunga permanenza in bianconero e alla capacità di Rugani di restare pur sempre alla Juventus nonostante i tanti cambiamenti societari, di rosa, di allenatori e di direttori sportivi. Un momento di divertimento nel bel mezzo di un Mondiale per Club non tutto da buttare per la Juventus.