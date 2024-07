La presentazione di Kean alla Fiorentina è imbarazzante: deve centrare un bersaglio, è un disastro

video suggerito

Acquistato a titolo definitivo dalla Juventus per 13 milioni di euro più 5 di bonus, Moise Kean è stato oggi presentato dalla Fiorentina. A margine della canonica conferenza stampa, il 24enne attaccante nato a Vercelli è stato coinvolto in un gioco sui campi del Viola Park, davanti a tanti giovani tifosi. Che a dire il vero non sono rimasti del tutto soddisfatti – per usare un eufemismo – dalla precisione dei tiri dell'ex nazionale azzurro. Kean ha calciato quattro volte verso l'enorme bersaglio gonfiabile: tutti tiri bassi che a stento hanno raggiunto l'obiettivo e di cui solo uno, il primo, è rimasto attaccato.

Kean alla Fiorentina voluto da Palladino

Alla fine, nell'imbarazzo dei presenti, Kean ha desistito in mezzo a timidi applausi. Il club viola spera che in campo la musica sia molto diversa. Il nuovo tecnico Raffaele Palladino – che lo avrebbe voluto già a gennaio al Monza – punta forte sulla voglia di riscatto del calciatore, reduce da una stagione che non si può che definire disastrosa: zero gol e zero assist in 20 presenze complessive con la Juventus, in un ruolo da comprimario.

La Fiorentina aveva la necessità di sostituire in attacco Andrea Belotti, che dopo il prestito semestrale della scorsa stagione è tornato alla Roma, che poi lo ha ceduto al Como. Kean è intenzionato a riprendersi tutto quello che ha perso negli ultimi mesi, inclusa la maglia dell'Italia, visto anche il panorama non ricchissimo dell'attacco azzurro in questo momento.

"Sono qui per giocare a calcio, per vincere. Voglio dare gioie ai tifosi. La piazza di Firenze è caldissima e stimola veramente tanto a far bene – ha detto Kean nella conferenza di oggi – Se ho parlato con Vlahovic? Mi ha detto soltanto cose belle di Firenze, sempre. Una città strepitosa con tanta passione. Adesso sta a noi trasmettere questa gioia ai nostri tifosi".