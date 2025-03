video suggerito

Kean spiega il gesto irriverente in faccia a Djimsiti in Fiorentina-Atalanta: "È come al campetto" Al termine di Fiorentina-Atalanta Moise Kean ha spiegato l'irriverente 'flex' fatto in faccia a Djimsiti nel corso del match che è apparso come uno sfottò nei confronti dell'avversario.

A cura di Michele Mazzeo

Moise Kean con i suoi gol continua a trascinare la Fiorentina di Raffaele Palladino che ora sogna un posto nella prossima Champions League. La rete del 25enne di Vercelli che ha deciso il match della 30ª giornata della Serie A 2024-2025 contro l'Atalanta ha infatti permesso ai toscani di mantenere il passo delle squadre in lotta per il quarto posto in classifica nonché di avvicinare anche la Dea terza e distante ‘solo' sette punti. Anche contro i bergamaschi l'attaccante della Nazionale ha dimostrato il suo splendido periodo di forma nonché la grande sicurezza nei propri mezzi riacquistata dopo le ultime stagioni in chiaroscuro passate alla Juventus che avevano fatto dubitare riguardo al suo talento.

E non lo ha fatto solo con in occasione della rete della vittoria che si è costruito da solo scippando palla ad Hien a centrocampo per poi involarsi verso la porta avversaria e battere in scioltezza con un preciso diagonale l'incolpevole Carnesecchi. Moise Kean, come accaduto più volte nel corso di questa stagione, anche contro l'Atalanta ha vinto nettamente il duello con i difensori avversari sia sul piano fisico e tecnico che, soprattutto, su quello mentale tanto da potersi permettere anche il lusso di qualche gesto irriverente nei loro confronti.

Non è infatti passato inosservato che, dopo aver vinto contrasto di gioco contro Djimsiti, il centravanti della Fiorentina si è fermato proprio davanti il difensore albanese facendo ‘flexing‘, cioè mostrando i muscoli all'avversario in segno di sfida, per poi venire redarguito dallo stesso calciatore dell'Atalanta che ha poi desistito nel battibecco nel momento in cui Kean è scoppiato in una risata.

A spiegare il perché di quel gesto, all'apparenza irriverente, perpetrato in faccia a Djimsiti è stato lo stesso calciatore viola durante l'intervista post match ai microfoni di DAZN in occasione della consegna del premio di Player of the Match dell'incontro del Franchi deciso proprio dal suo gol: "Per me è un po' come al campetto, quando vinci fai così. Io mi diverto, l’importante è divertirsi e farlo nel modo giusto" ha difatti spiegato Moise Kean rivelando che quel gesto, nelle sue intenzioni, era figlio della goliardia. Resta da capire se per Djimsiti sarà stato lo stesso.