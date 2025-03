LIVE Fiorentina-Atalanta, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025

La cronaca in diretta di Fiorentina-Atalanta, in programma oggi alle ore 15 allo stadio Artemio Franchi di Firenze e in TV live su DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli highlights del match della 30ª giornata del campionato di Serie A 2024-2025.

55' Dentro Maldini per Lookman. 55' Doppio cambio nell'Atalanta, entra Samardzic per Retegui. 51' FAGIOLI! Conclusione insidiosa dal limite, Carnesecchi si stende e smanaccia a lato. 49' Mandragora inventa per Gudmundsson che controlla e dal limite prova il tocco morbido, ma manda alta sopra la traversa. 16:07 Inizia il secondo tempo di FIORENTINA - ATALANTA. Si riparte senza sostituzioni. A cura di Sergio Chesi 15:51 Partita molto equilibrata e che si sblocca solo nel finale grazie a Kean che ruba un pallone a metà campo e si invola verso la porta battendo Carnesecchi. Le due squadre giocano a ritmi alti ma, ad eccezione del gol, mancano le conclusioni a rete 45'+1' Fine primo tempo: FIORENTINA - ATALANTA 1-0. 45' Ci sarà 1 minuto di recupero. 15:46 GOL! FIORENTINA - Atalanta 1-0! Rete di Kean. Sul gong del primo tempo passa la Fiorentina, Kean strappa un pallone a Hien a metà campo e parte in velocità, sono davanti a Carnesecchi lo batte con un tocco morbido. A cura di Sergio Chesi 41' Ci avviamo al termine della prima frazione di gioco, ritmi alti ma nessuna conclusione a rete. 37' La Fiorentina prova a rompere il muro difensivo dell'Atalanta con giocate sulla trequarti, ma non riesce ad arrivare al tiro. 32' Punizione da posizione defilata per la Fiorentina, Mandragora crossa basso sul primo palo, allontana la difesa dell'Atalanta. 28' Continua ad esserci un buon ritmo su entrambi i lati, ma latitano le conclusioni a rete. 23' Negli ultimi minuti l'Atalanta sta provando ad alzare il ritmo, ma la Fiorentina è molto ordinata. 18' Zappacosta entra in area e mette in mezzo, Lookman prova ad anticipare tutti ma Comuzzo riesce a deviarla in angolo. 14' Si addormenta De Roon sulla trequarti, ne approfitta Kean che conclude dalla distanza. Palla sul fondo. 11' C'è un buon ritmo su entrambi i lati, ma le due squadra si stanno ancora studiando. 8' Parte in progressione Kean che arriva al limite, ma si infrange contro il muro difensivo bergamasco. 3' Kean a terra in area per una spinta di Zappacosta, Doveri lascia proseguire. 15:00 FISCHIO D’INIZIO DI FIORENTINA - ATALANTA. Arbitra Doveri. A cura di Sergio Chesi 15:01 Nella Fiorentina confermato il tandem d'attacco Gudmundsson, Kean. Nel terzetto difensivo davanti a De Gea, giocano Pongracic, Mari e Ranieri. Problemi nella rifinitura per Gosens, gioca Parisi. Nell'Atalanta sciolto il dubbio Retegui che parte titolare, con lui Lookman e De Ketelaere. In mezzo al campo spazio per Pasalic con al suo fianco De Roon, ai lati Bellanova e Zappacosta. Ederson squalificato. Formazione ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi - Djimsiti, Hien, Kolasinac - Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta - De Ketelaere, Retegui, Lookman. A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Sulemana, Cuadrado, Ruggeri, Samardzic, Brescianini, Del Lungo, Maldini. Formazione FIORENTINA (3-5-2): De Gea - Pongracic, Mari, Ranieri - Dodo, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Parisi - Gudmundsson, Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Beltran, Comuzzo, Zaniolo, Moreno, Richardson, Ndour, Adli, Folorunsho. Prima della sosta la Fiorentina ha liquidato la Juventus per 3-0, l'Atalanta è caduta contro l'Inter per 2-0. Gli ultimi precedenti sono terminati con molte reti e con una vittoria per parte, per 3-2. 12:45 Punti pesanti in palio al Franchi, la Fiorentina vuole riavvicinare la quarta piazza, valevole un posto in Champions League, l'Atalanta continuare a coltivare il sogno Scudetto.