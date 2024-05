Marsiglia-Atalanta, dove vederla in TV e streaming su TV8, Sky o DAZN: le formazioni della partita di Europa League

video suggerito

Marsiglia-Atalanta è il primo atto di semifinale di Europa League che spalanca le porte alla fine della Dublin Arena un Irlanda. In campo Marsiglia e Atalanta al Velodrome con fischio di inizio alle 21:00 per la gara di andata. Diretta TV e streaming in esclusiva su DAZN e Sky.

Il percorso dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini continua in Europa e adesso l'obiettivo è superare il Marsiglia, affrontando una temibile gara d’andata, valida per il primo atto di semifinale di Europa League. Dopo aver eliminato in modo tanto perentorio quanto clamoroso il Liverpool di Klopp, la Dea adesso vuole avere la meglio anche dei francesi provando il colpo già in trasferta. Pericolo numero 1 è una vecchia conoscenza del calcio europeo e italiano, Pierre-Emerick Aubameyang, miglior marcatore fin qui di questa edizione di Europa League.

L'entusiasmo dell'Atalanta è comunque a mille: reduce dalla vittoria col Liverpool, strapazzato addirittura per 3-0 ad Anfield, la squadra di Gasperini prova a mettere nel mirino i francesi che a loro volta hanno avuto ragione del Benfica ai rigori nei quarti di finale.

Partita: Marsiglia-Atalanta

Dove: Velodrome (Marsiglia)

Quando: giovedì 2 maggio 2024

Orario: 21:00

Diretta TV: DAZN, Sky Sport

Diretta Streaming: DAZN, SkyGo, NOW

Competizione: Europa League, semifinale di andata

Dove vedere Marsiglia-Atalanta in diretta TV

Marsiglia-Atalanta è la gara d'andata della semifinale di Europa League, con fischio di inizio alle 21:00. Si gioca in Francia, al Velodrome, ed è possibile vedere il match in diretta Tv tramite il servizio offerto da Sky su una moderna Smart TV collegata a internet. In alternativa, sempre a pagamento, gli abbonati Sky possono seguire il match su Sky Sport al canale 202 (Sky Sport Calcio).

Marsiglia Atalanta, dove vederla in diretta streaming

Diretta anche in streaming per Marsiglia-Atalanta, in esclusiva integrale su DAZN, scaricando l'apposita app per mobile oppure usufruendo del servizio Sky tramite SkyGo e il servizio on demand di NOW.

Europa League, le probabili formazioni di Marsiglia-Atalanta

Gasset punta tantissimo sull'Europea visto che oramai la Ligue1 è andata a favore del PSG campione di Francia e la zona coppe è sempre lontana a tre turni dalla fine. Il Marsiglia non potrà contare su Samuel Gigot, squalificato. Per Gasperini, invece ancora sfida su tre fronti: l'Atalanta è in finale di Coppa Italia, è in piena corsa per la qualificazione europea per la prossima stagione e si sta giocando l'accesso alla finale di Dublino. Nessun turn over o scelte azzardate per la Dea, dunque, che schiererà i migliori ad eccezione di Hien, squalificato.

Marsiglia (3-4-2-1): Pau Lopez; Murillo, Mbemba, Balerdi; Clauss, Veretout, Kondogbia, Luis Henrique; Harit; Aubameyang, Moumbagna. All. Gasset

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Pasalic; Scamacca. All. Gasperini