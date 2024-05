video suggerito

Europa League oggi in TV, il programma delle semifinali di andata: gli orari e dove vederle Roma-Bayer Leverkusen e Marsiglia-Atalanta sono le partite di andata delle semifinali di Europa League in programma alle 21. Per il match dei giallorossi prevista diretta TV in chiaro per tutti su Rai 1. In Conference c’è Fiorentina-Bruges (ore 21:00) anche in onda su TV8. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Roma–Bayer Leverkusen e Marsiglia–Atalanta sono le partite di andata delle semifinali di Europa League. Si gioca oggi alle 21, match di ritorno previsto tra una settimana (9 maggio) che spalanca le porte della finalissima in programma a Dublino il 22 maggio. La sfida dei giallorossi sarà visibile anche in diretta tv e in chiaro per tutti sulla Rai oltre che su Sky e Dazn.

La squadra di Daniele De Rossi arriva alla sfida odierna dopo aver eliminato il Milan nel doppio confronto. Quello coi tedeschi è un match particolare: sia per la forza dell'avversario (ancora imbattuto tra coppe e campionato) sia per la voglia di riscatto legata alla scorsa stagione, quando vennero estromessi dai giallorossi allora allenati da José Mourinho. Dietro il video del sorriso di soddisfazione alla notizia che erano passati i capitolini e non i rossoneri c'era proprio questa motivazione. Dopo aver superato l'ostacolo Liverpool (inizialmente dato per favorito), la ‘dea' di Gasperini può ancora fare la storia se riesce a scollinare anche il Marsiglia.

In Conference League c'è un'altra italiana che può regalare alla Serie A un clamoroso filotto di finaliste, oltre che la possibilità che addirittura nella prossima edizione delle competizioni continentali per club ci siano fino a 10 formazioni qualificate dal campionato: è la Fiorentina di Vincenzo Italiano che disputa in casa il primo confronto col Bruges (sempre alle ore 21:00), con diretta tv in chiaro per tutti anche su TV8.

Europa e Conference League 2024, le partite di oggi: gli orari TV

Sono tre le squadre italiane che oggi scendono in campo per disputare l'andata delle semifinali di Europa League e Conference. Di seguito il programma completo delle partite e dove vederle:

ore 21:00 – Roma-Bayer Leverkusen (Rai 1, Dazn, Sky Sport 1, Sky Sport 4k, Sky Sport canale 252)

ore 21:00 – Marsiglia-Atalanta (Dazn, Sky Sport Calcio canale 202, Sky Sport canale 253)

Le partite delle semifinali di andata di Conference League

ore 21:00 – Fiorentina-Bruges (TV8, Dazn, Sky Sport canale 254)

ore 21:00 – Aston Villa-Olympiacos (Dazn, Sky Sport canale 255)

Dove vedere l'Europa League in TV, in streaming e in chiaro

I match delle squadre italiane impegnate nelle semifinali di Europa League saranno visibili in diretta streaming su Dazn e Sky (se abbonati) oppure su NOW (servizio di streaming on-demand a pagamento di Sky). Questo per l'Atalanta, mentre per la Roma ci sarà anche la possibilità di assistere all'incontro collegandosi (sempre in forma gratuita) alla piattaforma di Rai Play. Diretta streaming in chiaro per tutti anche per quanto riguarda la Fiorentina che andrà in onda sul sito di TV8, oltre a Dazn e Sky (se abbonati).