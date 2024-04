video suggerito

Lo staff di Xabi Alonso scopre che è passata la Roma ed esulta: la reazione brillante di De Rossi Il video dell'euforia del tecnico tedesco e dei suoi collaboratori è divenuto virale. Dietro quell'entusiasmo c'è un significato particolare, lo ha spiegato anche l'allenatore giallorosso in conferenza.

"Roma! Sì, la Roma!". L'esclamazione non è dei tifosi capitolini oppure di anti rossoneri incalliti. No, a serrare il pugno e a sorridere di gusto per la soddisfazione sono Xabi Alonso e lo staff del Bayer Leverkusen.

I tedeschi hanno eliminato il West Ham e, come da abbinamento in tabellone, saranno i prossimi avversari dei giallorossi nella semifinali di Europa League che si disputeranno a inizio maggio (andata giovedì 2, ritorno fissato per giovedì 9). Sono contenti, non solo per aver tagliato un traguardo prestigioso (dopo aver messo in bacheca anche il primo titolo in Bundesliga) ma per la sfida che li attende. E manifestano in maniera molto palese la loro gioia nell'apprendere com'è finita all'Olimpico.

La scena dura pochi secondi ma sono abbastanza per spiegare qual è lo stato d'animo del tecnico e dei suoi più stretti collaboratori. Uno di loro ha il cellulare in mano, sta consultando i risultati della serata: l'attenzione è tutta su Roma-Milan, che all'andata era finita 0-1 e poteva sembrare ancora in bilico.

Quando scoprono che la squadra di De Rossi ha vinto anche al ritorno (2-1) hanno una reazione euforica. "Roma!", dice uno di loro. "Sì, è passata la Roma!", aggiunge un altro. Xabi Alonso è lì, accanto a loro, e sorride sornione sottolineando l'esito della sorte con grande forza.

Quel capannello ha avuto una vasta eco sui social. A quell'entusiasmo è stata attribuita un'accezione negativa: ovvero, fanno festa perché credono che affrontare la Roma sia più facile.

In realtà, e sarà lo stesso De Rossi a ipotizzarlo in conferenza stampa, dietro quell'atteggiamento dei tedeschi potrebbe semplicemente nascondersi una voglia di rivalsa rispetto a quanto accaduto l'anno scorso. In semifinale di Europa League furono eliminati proprio dalla Roma, allora allenata da José Mourinho.

"Xabi Alonso ha festeggiato la qualificazione della Roma? Non visto la scena e preferisco non commentare. Da calciatore aveva molta eleganza e tra di noi c'è stima reciproca – le parole del tecnico romanista -. Forse saranno stati contenti perché l’anno scorso sono stati eliminati e adesso vorranno prendersi la rivincita".

Intuizione plausibile e confermata anche da quanto ammesso successivamente dallo stesso Xabi Alonso nel corso delle interviste post-partita. "Siamo contenti di essere ancora in semifinale di Europa League. E siamo felici di esserlo di nuovo contro la Roma, che è una squadra diversa dallo scorso anno. Il calcio concede una seconda opportunità e noi vogliamo dimostrare di essere migliori di loro".

La vittoria dell'Olimpico ha sancito la sconfitta totale del Milan che, nel doppio confronto, è stato surclassato dalla squadra di Daniele De Rossi. Eccezion fatta per il pathos regalato dall'espulsione di Celik, che ha costretto i padroni di casa a giocare oltre un'ora in dieci, l'uno-due micidiale di Mancini (commovente la sua dedica) e Dybala aveva schiantato ogni velleità di rimonta della formazione di Stefano Pioli.

Il resto è stato puro orgoglio a corredo di un obiettivo sfumato nel derby italiano di Coppa. Cosa resta tra le mani? La consolazione (nemmeno tanto magra, considerato il valore economico della competizione) della qualificazione in Champions che è certa grazie al piazzamento in campionato.