Europa League, il tabellone delle semifinali e quando si giocano La vincente di Roma-Milan in semifinale di Europa League sfiderà probabilmente il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Mentre l'Atalanta se chiuderà l'opera con il Liverpool se la vedrà con Benfica o Marsiglia.

A cura di Alessio Morra

Tre squadre italiane si giocano stasera un posto per le semifinali di Europa League. E tutte tre: Roma, Milan e Atalanta, sanno che in caso di superamento del turno in semifinale non vivranno alcun derby, anche se le insidie non mancherebbero. L'Atalanta deve chiudere i giochi con il Liverpool, battuto 3-0 ad Anfield Road. Mentre Roma e Milan all'Olimpico ripartiranno dall'1-0 dei giallorossi dell'andata.

Il possibile avversario dell'Atalanta nelle semifinali di Europa League

Per un decennio abbondante la Coppa Uefa era il torneo delle squadre italiane: tra il 1989 e il 1999 lo hanno vinto il Napoli, la Juventus, l'Inter, più volte, e il Parma. Con più di una finale tutta italiana. Ma dal 1999 questo trofeo è diventato un tabù. La Roma lo scorso anno arrivò fino alla finale, ma perse tra le polemiche ai rigori con il Siviglia. Ora sono in tre a riprovarci. Atalanta e Roma avendo vinto entrambe la gara d'andata partono avvantaggiate.

La squadra di Gasperini in modo meraviglioso si è imposta per 3-0 in casa del Liverpool e ora difende un vantaggio più che consistente, anche se non rassicurante in toto, perché negli ultimi ci sono state imprese clamorose nelle coppe europee. Se riuscirà a chiudere i conti nella gara di ritorno l'Atalanta si affaccerà nelle semifinali dell'Europa League, e lo farà per la prima volta in questa manifestazione. I nerazzurri affronterebbero la vincente di Marsiglia-Benfica, che all'andata si è imposto per 2-1.

Roma o Milan contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso

Roma e Milan si affronteranno allo Stadio Olimpico, in una partita che inizierà alle ore 21. La squadra di De Rossi ha vinto 1-0 l'andata, gol di Mancini, e ha due risultati su tre a disposizione per qualificarsi ancora una volta per le semifinali in una manifestazione europea – ci è riuscita nell'era recente nel 2018, 2021, 2022 e 2023. Il Milan invece le semifinali le ha giocate in Champions lo scorso anno, quando venne eliminata dall'Inter.

Chi supererà il derby in semifinale giocherà probabilmente contro il Bayer Leverkusen, la squadra di Xabi Alonso fresca vincitrice della Bundesliga per la prima volta, giocherà allo Stadio Olimpico di Londra contro il West Ham, che all'andata è stato superato per 2-0.

Quarti di Europa League

Atalanta-Liverpool

Marsiglia-Benfica

Roma-Milan

West Ham-Bayer Leverkusen

Semifinali di Europa League

Vincente Atalanta/Liverpool-Vincente Marsiglia/Benfica

Vincente Roma/Milan-Vincente West Ham/Bayer Leverkusen