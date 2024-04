video suggerito

Scamacca incanta l'Europa e fa sognare l'Atalanta, Liverpool battuto 3-0: la Dea scrive la storia L'Atalanta vince 3-0 in casa del Liverpool la gara d'andata dei quarti di finale di Europa League. La Dea scrive la storia ad Anfield Road.

A cura di Vito Lamorte

L'Atalanta vince 3-0 in casa del Liverpool la gara d'andata dei quarti di finale di Europa League. La Dea scrive la storia ad Anfield Road. Una doppietta di Scamacca e ad un gol di Pasalic permettono alla Dea si potersi presentare al ritorno con un vantaggio importante: le semifinali non sono più così lontane.

L'attaccante nerazzurro si è preso la scena con una doppietta che resterà nella storia del club bergamasco: i nerazzurri avevano già vinto in casa del Liverpool ma quella volta si erano fermati al 2-0 ed era una partita di gironi. Adesso ha tutto un altro sapore.

Scamacca ha aperto le danze con un sinistro non irresistibile che ha sorpreso Kelleher sul primo palo su assist di Zappacosta: per il numero 90 è stata una vera esplosione e tutta la sua prestazione è stata eccellente. Nella ripresa ha trovato il raddoppio su assist di De Ketelaere, che su filo del fuorigioco ha meso in mezzo per il sinistro al volo del centravanti dimenticato dalla difesa del Liverpool. Delirio per i tifosi bergamaschi ad Anfiled Road.

Nel finale è arrivato il terzo gol con Mario Pasalic, ma il protagonista è sempre Scamacca: l'attaccante nerazzurro è stato protagonista di un recupero palla e ha imbucato per Ederson, che si è visto respingere il tiro respinto da Kelleher ma sul pallone si è avventato il croato per chiudere la serata magica dell'Atalanta a Liverpool.

La squadra di Gian Piero Gasperini ha giocato una gara di grande sagacia tattica, alzando il ritmo e mettendo in difficoltà la squadra di Jurgen Klopp soprattutto nella sua trequarti nei momenti giusti e sfruttando al meglio tutte le sue armi a disposizione per far male.

L’Atalanta è diventata la terza squadra capace di vincere almeno due gare in casa del Liverpool nelle competizioni europee dopo Barcellona e Real Madrid (due vittorie per entrambe). Una pagine di storia è stata scritta.

Il tabellino di Liverpool-Atalanta

RETI: 38′, 60′ Scamacca, 83′ Pasalic.

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Gomez, Konate, van Dijk, Tsimikas (45′ Robertson); Endo (75′ Diogo Jota), Mac Allister, Jones (45′ Szoboszlai); Elliott (45′ Salah), Nunez (59 Luis Diaz), Gakpo. Allenatore: Klopp.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso, De Roon, Hien, Djimsiti, Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri, Koopmeiners, De Ketelaere, Scamacca. Allenatore: Gasperini.

ARBITRO: Halil Umut Meler (TUR).