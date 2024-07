video suggerito

Perché oggi e domani non si giocano le partite dei quarti agli Europei di calcio 2024 Oggi, mercoledì 3 luglio, e domani, giovedì 4 luglio, non si giocano partite agli Europei 2024 perché sono previsti 2 giorni di riposo. Nel tabellone dei quarti di finale si torna in campo venerdì 5 e sabato 6 luglio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le partite degli ottavi di finale di Euro 2024 hanno completato la griglia degli abbinamenti nel tabellone dei quarti di finale. Quando e a che ora si giocano i prossimi incontri? Calendario alla mano, come da regolamento, sono previsti due giorni di riposo prima del ritorno in campo. Ecco perché né oggi (mercoledì 3 luglio) né domani (giovedì 4 luglio) ci sono sfide in programmazione in tv, sui canali della Rai e di Sky.

Tutte le big sono nella parte alta: venerdì 5 luglio di disputano Spagna-Germania (ore 18) e Portogallo-Francia (ore 21). L'eliminazione dell'Italia è stata una cocente delusione, al posto degli Azzurri sarà la Svizzera ad affrontare l'Inghilterra (sabato 6 luglio ore 18): la vincente se la vedrà con una tra Romania/Olanda-Austria/Turchia (sabato 6 luglio ore 21) che si trovano nella parte bassa del torneo.

I quarti di finale di Euro 2024

Venerdì 5 luglio

Spagna – Germania (Stoccarda, 18:00)

Portogallo – Francia (Amburgo, 21:00)

Spagna – Germania (Stoccarda, 18:00) Portogallo – Francia (Amburgo, 21:00) Sabato 6 luglio

Inghilterra – Svizzera (Düsseldorf, 18:00)

Romania/Olanda – Austria/Turchia (Berlino, 21:00)

Due giorni di stop sono previsti anche al termine dei quarti di finale (domenica 7 e lunedì 8 luglio) prima delle due semifinali spalmate tra martedì 9 e mercoledì 10 (entrambe alle 21).

Leggi anche Perché non si giocano partite agli Europei di calcio 2024

Semifinali

Martedì 9 luglio

Spagna/Germania – Portogallo/Francia (Monaco, 21:00)

Spagna/Germania – Portogallo/Francia (Monaco, 21:00) Mercoledì 10 luglio

Romania-Olanda vs Austria/Turchia – Inghilterra/Svizzera (Dortmund, 21:00)

Le due finaliste di Euro 2024 avranno 72 ore per tirare il fiato, serrare i ranghi e organizzarsi in vista del big mach che assegnerà il titolo: nei giorni 11, 12 e 13 luglio non ci saranno partite prima della finalissima che sarà disputata il 14 luglio a Berlino (ore 21).

Finale

Domenica 14 luglio

Vincitrice semifinale 1 – vincitrice semifinale 2 (Berlino, 21:00)