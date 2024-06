Italia fuori dagli Europei nel peggiore dei modi: sconfitta vergognosa contro la Svizzera

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Senza mordente né personalità, l'Italia di Luciano Spalletti perde malamente contro la Svizzera ed esce dagli Europei agli ottavi di finale. Una partita che ha visto soccombere gli Azzurri 2-0 con le reti di Freuler e Vargas che hanno punito la nostra Nazionale che ha disputato la peggiore partita del torneo. Un undici inedito, varato dal ct che poi ha provato a cambiare in corsa, senza mai trovare la lettura giusta, urlando contro i propri giocatori avulsi sempre dal gioco, mai in partita e soprattutto senza aver dimostrato una benché minima reazione.

Un primo tempo orribile per l'Italia di Spalletti che rivoluziona il proprio 11 davanti alla bestia nera Svizzera ma non riesce nell'intento di mettere in campo una squadra che cancelli da subito le pessime sensazioni viste contro la Spagna. Così i primi 45 minuti diventano una sofferenza con Donnarumma che si immola da subito per tenere in bolla una Nazionale a dir poco spenta. Parate decisive, mentre i compagni non carburano soprattutto a centrocampo dove Fagioli e Barella non trovano le misure avversarie.

Il livello di gioco dell'Italia è insufficiente e arriva così il meritato vantaggio elvetico: palla in area a Freuler che trova il varco giusto senza trovare alcuna opposizione. Controllo e tiro sotto le gambe di Mancini, con Donnaruma che può solo deviare ma non evitare l'1-0. La Svizzera di Yakin non fa alcunché di trascendentale se non essere più precisa nei passaggi e nei fraseggi, mentre l'Italia resta slegata.

La doccia fredda dell'1-0 non viene scrollata di dosso nemmeno nell'intervallo con l'Italia che si ripresenta in campo con lo stesso 11 ma che dopo solo nemmeno un minuto subisce l'incredibile 2-0: Vargas sempre libero, si infila al limite e con un tiro sul secondo palo uccella Donnarumma sotto il sette. Apoteosi elvetica, dramma azzurro con la Nazionale che stenta a ritrovarsi, colpita nell'anima. Un flebile tentativo di reazione si vede poco dopo con un palo colpito su una carambola con Sommer oramai battuto, ma è troppo poco.

Spalletti mette mano alla formazione, cambia uomini e modulo ma non trova il bandolo di una partita persa malamente: il palo di Scamacca a 20 minuti dalla fine, lascia ulteriore amarezza per un ottavo di finale giocato sotto tono, senza mordente e la voglia di dimostrare che il nostro livello di calcio non è questo. Ma tant'è: alla fine festeggia la Svizzera, l'Italia campione in carica è fuori. Nel peggiore dei modi.