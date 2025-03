video suggerito

La Juventus non perdeva 4-0 in casa dal 1967: con l'Atalanta una delle sconfitte peggiori di sempre La Juventus è stata spazzata via dall'Atalanta, che ha inflitto ai bianconeri una sconfitta storica. La Juve non perdeva in modo così pesante in casa dal 1967-1968.

A cura di Alessio Morra

Che batosta per la Juventus! L'Atalanta ha dato una lezione ai calcio ai bianconeri, che hanno perso addirittura 4-0. Un risultato così pesante in casa la Juve non lo provava addirittura dal 1967, quando fu il Torino a rifilare il poker ai bianconeri. Sono passati quasi 58 anni. E questo singolo dato, questo numero fa capire quanto è pesante questa sconfitta per la Juve, abbandonata pure dai tifosi che hanno contestato in modo furioso e che hanno abbandonato lo stadio dopo il quarto gol dei nerazzurri.

È la quarta volta che la Juve perde 0-4 in casa in Serie A

Generazioni di tifosi juventini non avevano mai provato sulla propria pelle un risultato come questo in casa. Perché la Juve, guardando le statistiche, i numeri, la storia del calcio, raramente aveva incassato quattro o cinque gol in una singola partita, ma in casa non perdeva in modo così pesante dal 1967 (appunto, 0-4 contro il Torino, un derby storico giocato la settimana successiva alla morte del mito Gigi Meroni). In assoluto questa è una delle peggiori partite casalinghe della Juventus. Di sicuro è la peggiore nell'era moderna.

La Juventus per la quarta volta perde 0-4 in casa nella sua storia: 0-4 con l'Atalanta (2024-2025), 0-4 con il Torino (1967-1968), 0-4 con la Fiorentina (1955-1956) e con la Pro Patria (1947-1948).

Pesante contestazione dei tifosi della Juventus

I tifosi presenti allo stadio hanno contestato ferocemente i calciatori della Juventus. Fischi copiosi all'intervallo per la squadra (quando il punteggio era sullo 0-1), poi il famoso coro "Andate a lavorare" ripetuto più volte, dopo il raddoppio di de Roon, poi dopo il tris dei nerazzurri lo stadio ha iniziato a svuotarsi, con decine di tifosi che pian piano hanno iniziato ad abbandonare lo Stadium, che mai aveva visto una sconfitta così netta nella sua storia.