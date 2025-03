video suggerito

L'Italia U19 non si qualifica agli Europei 2025 tra la nebbia: vince contro la Francia ma non basta Dopo otto anni l'Italia Under19 non si qualifica agli Europei di categoria che si giocheranno in Romania: vince contro la Francia ma non basta.

A cura di Ada Cotugno

È stata una partita rovinata dalla nebbia, sospesa per oltre un'ora e poi ripresa, ma che non ha portato buone notizie all'Italia Under 19 contro la Francia: gli Azzurrini vincono per 2-0 grazie ai gol di Camarda ed Ekhator ma rinunciano al sogno degli Europei 2025 per i quali non sono riusciti a qualificarsi. Non è bastato il risultato positivo per far continuare il cammino ai ragazzi di Alberto Bollini che per la prima volta in otto anni non riusciranno a qualificarsi alla competizione che si giocherà tra pochi mesi in Romania.

Un grande rammarico, dato che la Nazionale ha raggiunto due volte le semifinali e nel 2023 era riuscita a portarsi a casa il titolo europeo. Questa volta la corsa si ferma alla seconda fase di qualificazione, al culmine di una partita amarissima e rovinata dalla nebbia di Catanzaro che ha avvolto tutto il campo.

L'Italia Under19 non ci sarà a Euro2025

È una notizia pessima per una nazionale che nelle ultime tre edizioni era riuscita ad archiviare grandi risultati. Due semifinali e una vittoria, un bel bottino che questa volta non potrà essere alimentato in nessun modo. La corsa dell'Italia U19 si ferma alla seconda fase delle qualificazioni nonostante la vittoria per 2-0 contro la Francia: a condannare gli Azzurrini è stata la vittoria in contemporanea della Spagna contro la Lettonia che ha premiato gli iberici a discapito dei ragazzi di Bollini.

Fatale è stato il pareggio all'esordio contro la Lettonia che ha rovinato il percorso della Nazionale, legandolo a doppio filo al risultato delle altre squadre in campo. La partita contro la Francia è stata interrotta per un'ora e mezza a causa della nebbia che ha ridotto drasticamente la visibilità per i giocatori ma anche per i tifosi da casa. Nel 2023 l'U19 era riuscita addirittura a vincere l'Europeo di categoria, ma questa volta dovrà fare da spettatrice alle altre squadre impegnate in estate in Romania. L'ultima mancata qualificazione fu nel 2017, otto anni fa.