video suggerito

Italia, le 23 convocate per gli Europei femminili: le Azzurre scelte da Soncin per EURO 2025 Le 23 convocate dalla Nazionale Italiana femminile per gli Europei che si giocheranno in Svizzera dal 2 al 27 luglio 2025: le Azzurre scelte dal CT Soncin per EURO 2025. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Italia si prepara ad affrontare Europeo che si svolgerà dal 2 al 27 luglio 2025 in Svizzera e il CT Andrea Soncin ha scelto le 23convocate per la Nazionale femminile.

Delle 34 calciatrici che hanno preso parte all’ultima settimana di raduno a Coverciano, il CT ha escluso Maria Luisa Filangeri, Beatrice Merlo, Flaminia Simonetti, Martina Tomaselli, Agnese Bonfantini, Valentina Giacinti e Margherita Monnecchi, mentre Astrid Gilardi, Valentina Bergamaschi, Martina Rosucci e Aurora Galli saranno aggregate alla squadra per il restante periodo di preparazione perché il regolamento consente di effettuare dei cambi alla lista fino alla mezzanotte del giorno che precede il debutto nella competizione.

Queste le parole del CT Soncin, protagonista di un video in cui venivano svelate le 23 convocate in maniera originale: “Siamo pronte! Ringrazio di cuore tutte le giocatrici che hanno partecipato a questa fase di avvicinamento, in primis quelle che sono rimaste fuori dalla lista. Tutte voi con serietà, rispetto e grande senso di responsabilità avete contribuito a creare il clima magico che vogliamo portare in Svizzera. Vogliamo vivere questa esperienza con passione, fiducia e consapevolezza di quelle che sono le nostre qualità. Le Azzurre siamo Noi!".

Italia agli Europei femminili 2025, le 23 convocate

Portieri: 12 Rachele Baldi (Inter), 22 Francesca Durante (Fiorentina), 1 Laura Giuliani (Milan);

Difensori: 17 Lisa Boattin (Juventus), 3 Lucia Di Guglielmo (Roma), 19 Martina Lenzini (Juventus), 5 Elena Linari (Roma), 2 Elisabetta Oliviero (Lazio), 13 Julie Piga (Milan), 23 Cecilia Salvai (Juventus);

Centrocampiste: 18 Arianna Caruso (Bayern Monaco), 6 Manuela Giugliano (Roma), 16 Eleonora Goldoni (Lazio), 20 Giada Greggi (Roma), 4 Eva Schatzer (Juventus), 15 Annamaria Serturini (Inter), 8 Emma Severini (Fiorentina);

Attaccanti: 14 Chiara Beccari (Juventus), 11 Barbara Bonansea (Juventus), 21 Michela Cambiaghi (Inter), 7 Sofia Cantore (Juventus), 10 Cristiana Girelli (Juventus), 9 Martina Piemonte (Lazio).

* Aggregate al gruppo: 27 Astrid Gilardi (Como), 25 Valentina Bergamaschi (Juventus), 26 Martina Rosucci (Juventus), 24 Aurora Galli (Everton)

Italia, il girone e il calendario

L'Italia è stata sorteggiata nel gruppo B con Belgio, Spagna e Portogallo.

PRIMA GIORNATA (3 LUGLIO)

Ore 18: Belgio-ITALIA (Sion, diretta su Rai 2)

Ore 21: Spagna-Portogallo (Berna)

SECONDA GIORNATA (7 LUGLIO)

Ore 18: Spagna-Belgio (Thun)

Ore 21: Portogallo-ITALIA (Ginevra, diretta su Rai 2)

TERZA GIORNATA (11 LUGLIO)

Ore 21: ITALIA-SPAGNA (Berna, diretta su Rai 2)

Ore 21: Portogallo-Belgio (Sion)