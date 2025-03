video suggerito

Quinto posto in Champions, la sconfitta della Roma a Bilbao è una mazzata per l’Italia: è quasi finita Salvo miracoli, saranno Inghilterra e Spagna i due Paesi ad avere cinque squadre nella prossima Champions League, mentre l’Italia rimarrà a quattro. Decisiva la sconfitta, con annessa eliminazione dall’Europa League, della Roma contro l’Athletic Bilbao. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

Ci sono sconfitte che valgono doppio e mai frase più azzeccata nel caso della batosta della Roma a Bilbao contro l'Athletic in Europa League. Anzi di più: in questo caso vale addirittura triplo, se la si considera dal punto di vista del ranking annuale per nazioni che dà diritto al posto extra nella Champions League dell'anno prossimo. L'1-3 incassato dai giallorossi al San Mamés non solo assegna zero punti alla squadra italiana contro i due degli spagnoli, non solo dà al contingente iberico e non a quello azzurro gli ulteriori punti di bonus per il passaggio del turno, ma il tutto avviene anche nello scontro diretto tra i due Paesi che sono (o a questo punto erano…) in lizza per portare cinque squadre in Champions nel 2025/26, ovvero Italia e Spagna.

Il ranking per nazioni 2024/25: quinto posto Champions League quasi svanito per l'Italia

A questo punto, quando i tabelloni delle tre coppe europee sono tutti arrivati ai quarti di finale, la situazione appare davvero compromessa – molto probabilmente in maniera irreversibile – per l'Italia. In cima al ranking per nazioni dell'attuale stagione c'è irraggiungibile o quasi l'Inghilterra (24.250 punti), che dunque avrà il primo dei due extra spot in Champions. Per l'altro posto supplementare, la Spagna ha ora un vantaggio abissale sull'Italia: 21.678 punti contro 19.938 (+1.740 punti).

A rendere la questione ancora più segnata ai danni del movimento calcistico nostrano è il fattore determinante del numero di squadre rimaste in corsa complessivamente nelle tre coppe europee: l'Inghilterra ne ha 5, sulle 7 che aveva all'inizio, alla Spagna sono rimaste 4 su 7, all'Italia solo 3, peraltro sulle 8 iniziali, che è un altro elemento negativo per noi.

Il ranking in questione infatti si calcola dividendo tutti i punti ottenuti dalle squadre di una nazione per il numero di formazioni che ognuna aveva all'inizio della stagione. La Spagna dunque continuerà a dividere per 7, l'Italia per 8. Non è ancora finita, ma da qua in avanti servirebbe un'ecatombe iberica e contemporaneamente un bel cammino verso le rispettive finali di Inter, Lazio e Fiorentina…