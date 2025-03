video suggerito

La Roma va fuori a Bilbao, la Lazio pareggia col Plzen ed è l'unica italiana nei quarti di Europa League La Lazio è l'unica squadra italiana qualificata per i quarti di finale di Europa League, dopo il pareggio interno col Viktoria Plzen. Va fuori la Roma, battuta 3-1 in casa dell'Athletic Bilbao.

Paolo Fiorenza

La Lazio è l'unica squadra italiana a sorridere al termine del ritorno degli ottavi di finale di Europa League: i biancocelesti hanno pareggiato in casa 1-1 col Viktoria Plzen e sono dunque qualificati ai quarti, in virtù del successo 2-1 all'andata in Repubblica Ceca. La squadra di Baroni affronterà i norvegesi del Bodo Glimt. È fuori invece la Roma, battuta 3-1 a Bilbao sotto i colpi dell'Athletic, che ha ribaltato la sconfitta per 2-1 all'Olimpico. I baschi hanno approfittato della superiorità numerica avuta per quasi tutto l'incontro in virtù dell'espulsione di Hummels all'11' del primo tempo.

Roma battuta 3-1 a Bilbao, va avanti l'Athletic

Il match degli uomini di Ranieri è stato pesantemente condizionato dalla decisione dell'arbitro francese Turpin di espellere Hummels all'inizio della partita, per quello che è stato ritenuto un intervento da DOGSO (Deny an Obvious Goal Scoring Opportunity), anche se la distanza dalla porta di Svilar probabilmente avrebbe dovuto indurre a estrarre piuttosto il cartellino giallo. Da quel momento la gara si è messa in discesa per l'Athletic, che ha spinto per tutta prima frazione alla ricerca del vantaggio, trovato proprio poco prima dell'intervallo con lo scatenato Nico Williams, il cui tiro è deviato da Angelino.

Nella ripresa la partita potrebbe girare al 62′, ma il nuovo entrato Shomurodov lanciato in contropiede si fa parare la conclusione da Agirrezabala. Da lì è solo Bilbao, che raddoppia al 68′ con Berchiche di testa su calcio d'angolo e fa tris all'82' ancora con Nico Williams, che supera Mancini e Ndicka prima di spedire il pallone in rete. Inutile il gol dell'1-3 della Roma, segnato da Paredes su calcio di rigore concesso per fallo su El Shaarawy.

Alla Lazio basta l'1-1 per i quarti di finale di Europa League: Romagnoli elimina il Plzen

Più sofferto del previsto il passaggio del turno per la Lazio, che ha temuto – dopo essere andata sotto 1-0 nel secondo tempo – di dover trascinare la vicenda col Plzen ai supplementari e poi eventualmente ai rigori. I cechi peraltro già erano stati pericolosissimi nella prima frazione cogliendo una traversa, poi sono andati a segno al 52′ con Sulc. La Lazio a quel punto si è gettata in avanti per riacciuffare la qualificazione ed è riuscita a trovare il gol del fondamentale pareggio grazie al colpo di testa di Romagnoli al 77′. Finisce 1-1, un risultato che vale i quarti di finale: per la Lazio ci sarà il Bodo Glimt, con l'andata che si giocherà in Norvegia.