Hummels espulso dopo pochi minuti, Roma costretta in 10 contro l'Athletic Bilbao: cosa è successo Dopo dieci minuti la Roma è in inferiorità numerica contro l'Athletic Bilbao per l'espulsione di Hummels dopo un fallo da ultimo uomo per Sannadi. Ma ci sono dubbi sul rosso diretto.

A cura di Ada Cotugno

Dopo appena undici minuti di gioco la Roma si ritorna in inferiorità numerica contro l'Athletic Bilbao. Mats Hummels è stato espulso dall'arbitro Turpin dopo un brutto fallo ai danni di Sannadi che era lanciato in campo aperto verso la porta: dopo il check al VAR l'arbitro ha deciso di mandare fuori il difensore, lasciando i giallorossi in inferiorità numerica per oltre 80 minuti nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League.

L'inizio della partita è stato complicato per la squadra di Ranieri che si ritrovano a difendere un vantaggio piccolissimo maturato all'andata, finita per 2-1 dopo la rete segnata da Shomurodov al 94′. E adesso dovranno cercare di proteggere il risultato in inferiorità numerica dopo l'espulsione del tedesco che è stata praticamente immediata. Tutto è successo all'11', quando un errore di Hummels ha permesso a Sannadi di lanciarsi in campo aperto, ma la toppa è stata peggiore del buco e ha portato al cartellino rosso.

Hummels espulso, cosa è successo

Turpin non ha avuto alcun dubbio nel mostrare il cartellino a Hummels dopo il fallo commesso sul giocatore dell'Athletic Bilbao: dopo il check al VAR l'arbitro ha espulso il difensore, lasciando la Roma in inferiorità numerica per oltre 80 minuti di una partita delicatissima. Il rosso è stato giustificato come un fallo da ultimo uomo, dato che Sannadi era partito in volata verso la porta di Svilar proprio per un errore del tedesco e Mancini non è stato in grado di coprire il vuoto lasciato dal suo compagno di squadra.

Le polemiche sulla decisione di Turpin

Ma per qualcuno c'è ancora qualche dubbio per la decisione di espellere il tedesco per DOGSO. Ci sarebbero infatti soltanto tre criteri su quattro per prendere il massimo provvedimento: la direzione dell'azione, il possesso del pallone e l'impossibilità di intervenire di altri difensori, mentre c'è dibattito sulla distanza dalla porta che sarebbe considerata troppo lontana per soddisfare il presupposto dato che il fallo di Hummels infatti è avvenuto quasi a centrocampo. In realtà anche sulla posizione di Mancini si è creata la polemica, dato che al momento del fallo il pallone stava andando verso l'esterno del campo e quindi vicino alla posizione del giallorosso, una situazione che non è stata considerata dall'arbitro e anche dal VAR che ha convalidato la sua decisione.