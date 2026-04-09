Bologna-Aston Villa, dove vederla oggi in diretta e streaming: orario e formazioni

Si torna a respirare area europea almeno per il Bologna di Italiano, unica superstite del nostro calcio (insieme alla Fiorentina in Conference League) per questa stagione di Europa League. I rossoblù di Italiano sfidano questa sera l'Aston Villa, squadra inglese che avrà il vantaggio di giocarsi il ritorno dei quarti di finale in casa, di fronte al proprio pubblico. Il match è in programma alle 21:00 e sarà trasmesso in esclusiva su Sky sia in TV sia in live streaming.

Buon momento per il Bologna che ha ritrovato la vittoria in serie A a Cremona, in una trasferta in cui i rossoblù hanno gestito al meglio il match andando immediatamente a segno per due volte e poi soffrendo solamente nel finale. Un viatico importante per gli uomini di Italiano in vista dell'Europa League in cui affronterà l’Aston Villa, attualmente quarta forza in Premier League e grande favorito per la vittoria finale del torneo. L'andata si disputa questa sera, al Dall’Ara con oltre 30.000 spettatori previsti sugli spalti, mentre il ritorno sarà al Villa Park di Birmingham.

Sulla carta si presenta come una sfida impari, a favore ovviamente degli inglesi ma Italiano ha usato proprio la gara di Cremona per dare minuti e ritmo a molti giocatori che saranno poi impegnati in vista di questo appuntamento, cercando di ritrovare le sicurezze di inizio stagione e che hanno permesso di prevalere nel derby tutto italiano contro la Roma. Emery ha dei problemi in più, avendo avuto qualche forfeit proprio durante la sosta per le nazionali, ma l'Aston Villa ha avuto fin qui un cammino europeo più che importante: 10 partite disputate con ben 9 vittorie e una sola, marginale, sconfitta nella prima fase.

Dove vedere Bologna-Aston Vilòla in diretta TV e in streaming: l'orario

Bologna-Aston Villa che si gioca questa sera al Dall'Ara sarà trasmessa in esclusiva sia per al diretta TV sia per la diretta streaming da Sky. Nel primo caso i canali di riferimento sono: Sky Sport 252, 4K e Sport Uno. Nel secondo caso, da mobile si può utilizzare l'app SkyGo e da pc collegarsi anche al servizio NOW. L'orario di inizio è fissato alle 21:00 e l'arbitro del match sarà lo svizzero Scharer.

Le probabili formazioni di Bologna-Aston Villa di Europa League

Per Italiano è certamente una delle partite più difficili della stagione e dovrà giocarsi le carte migliori da subito, sfruttando anche il fattore campo. Davanti, Bernardeschi sembra essere in vantaggio su Orsolini a supporto della punta che dovrebbe essere Castro attorno a cui ruoterà anche Rowe, in un 4-3-3 che in fase di non possesso diventerà 4-5-1. In mediana Pobega è invece in leggero vantaggio su Moro. Vitik in difesa è assente per squalifica ma al suo posto tornerà titolare Heggem al fianco di Lucumi, con Joao Mario – in spolvero con la Cremonese – favorito su Zortea. Durante la sosta Emery ha perso Sancho, infortunato ad una spalla nell’amichevole contro l’Elche ma al suo posto può giocare l’ex Roma Bailey, anche se non è da escludere una rotazione con Buendia o Elliott.

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe.

All.: Italiano

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Onana, Barkley; Bailey, McGinn, Rogers; Watkins.

All.: Emery