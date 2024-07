Europei 2024, il tabellone completo dei quarti e il calendario delle partite

video suggerito

Al termine di Romania-Olanda e Austria-Turchia si conosceranno i nomi di tutte le squadre qualificate ai quarti di Euro 2024. Spagna-Germania, Portogallo-Francia e Inghilterra-Svizzera gli accoppiamenti già definiti dal tabellone.

A cura di Alessio Morra

Sei squadre si sono già qualificate per i quarti di finale di Euro 2024, all'appello ne mancano due e sono quelle che definiranno il tabellone e usciranno dagli ultimi due ottavi, in programma oggi, martedì 2 luglio: Romania-Olanda e Austria-Turchia. Nell'ordine si sono qualificate per i quarti: Svizzera, Germania, Inghilterra, Spagna, Francia e Portogallo. Le gare dei quarti si terranno venerdì 5 e sabato 6 luglio.

Il tabellone dei quarti a Euro 2024

La parte alta del tabellone degli Europei è davvero extra lusso. Perché ci sono quattro delle grandi favorite della manifestazione. La Spagna affronterà la Germania in un incontro che promette spettacolo. Chi vincerà in semifinale troverà la vincente di Portogallo-Francia, la rivincita della finale del 2016. Nella parte bassa c'è Inghilterra-Svizzera, la nazionale che ha eliminato l'Italia che ha ceduto definitivamente il titolo vinto. L'ultimo quarto lo disputeranno le vincenti di Romania-Olanda e Austria-Turchia

Spagna-Germania

Portogallo-Francia

Inghilterra-Svizzera

Romania/Olanda-Austria/Turchia

Quando si giocano le partite dei quarti: le date

Venerdì 5 luglio sarà per i padroni di casa una giornata campale. A Stoccarda, alle ore 18, la Germania giocherà contro la Spagna. Mentre alle ore 21 si disputerà Portogallo-Francia ad Amburgo. Sabato 6 luglio, invece, si terranno gli altri due quarti di finale. A Dusseldorf alle ore 18 l'Inghilterra affronterà la Svizzera, che cerca la prima semifinale pesante della sua storia. In serata invece si disputerà la sfida tra le vincenti di Romania-Olanda e Austria-Turchia, calcio d'inizio alle ore 21.

Spagna-Germania, venerdì 5 luglio: ore 18

Portogallo-Francia, venerdì 5 luglio: ore 21

Inghilterra-Svizzera, sabato 6 luglio: ore 18

Romania/Olanda-Austria/Turchia, sabato 6 luglio: ore 21