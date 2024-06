video suggerito

Bellingham spegne il sogno della Slovacchia: l’Inghilterra si salva, è ai quarti degli Europei L’Inghilterra si qualifica ai quarti degli Europei, salvandosi in extremis contro la Slovacchia. Decisivo un gol in extremis di Bellingham in rovesciata per l’1-1, con Kane che ha segnato la rete della vittoria ai supplementari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Dopo l'Italia, anche l'Inghilterra sembrava ad un passo dall'eliminazione agli ottavi degli Europei per mano della Slovacchia. Un gol capolavoro all'ultimo assalto di Bellingham invece, ha salvato Southgate, pareggiando la rete di Schranz e allungando il match ai supplementari. Qui poi ci ha pensato Kane a spegnere definitivamente i sogni della squadra di Calzona che esce comunque da Euro 2024 a testa altissima, ma con l'amaro in bocca. Inghilterra ai quarti contro la Svizzera.

Inghilterra inguardabile nel primo tempo contro la Slovacchia agli Europei

Un disastro vero quello inglese nella prima parte di gara che alimenterà ulteriormente le polemiche intorno a Soutghate, già feroci. Ci si interrogherà ancora una volta sul come gli inglesi nonostante un potenziale importante non siano riusciti ad essere brillanti anche negli ottavi. Basti pensare che l'Inghilterra contro la Slovacchia ha chiuso il primo tempo senza tirare mai in porta, soffrendo e non poco l'intensità degli avversari. Questi ultimi hanno sfruttato la rete di Schranz perfetto nell'inserimento sull'assist di Strelec.

Nel secondo tempo gli inglesi sono entrati in campo con una piglio aggressivo e infatti sono riusciti a trovare anche l'immediato gol del pareggio. Ci ha pensato Foden a spingere in rete un assist dalla sinistra di Trippier, regalando l'esultanza ai tanti sostenitori inglesi. Una gioia durata pochissimo visto che il VAR ha segnalato una posizione di fuorigioco. 0-1 e nulla di fatto per l'Inghilterra, che ha rischiato addirittura di incassare il raddoppio da centrocampo dopo una topica difensiva clamorosa.

Bellingham salva l'Inghilterra agli Europei, e manda la partita con la Slovacchia ai supplementari

Lo sforzo offensivo prodotto da Kane e compagni nella fase finale di gioco non ha prodotto granché considerando la differenza di valori in campo. Il tentativo più pericoloso è stato quello di Rice, finito sul palo, con a seguire un colpo di testa di Kane finito fuori. Confermato dunque quanto accaduto anche nelle altre partite, con poca incisività dalla metà campo in su a fronte di un palleggio fine a se stesso. A 40 secondi però dal fischio finale ecco la svolta: Bellingham con una rovesciata eccezionale si è inventato l'1-1 che ha di fatto spento i sogni slovacchi.

Una mazzata tremenda per la formazione di Calzona che in avvio di extra-time ha subito anche la rete del 2-1 firmata da Kane. Un uno-due da incubo per la Slovacchia che comunque ha provato a restare in partita sfiorando anche il 2-2 con Pekarik. Alla fine però non c'è stato nulla da fare per Skriniar e compagni, che hanno pagato dazio alle individualità degli avversari. Ora l'Inghilterra partirà favorita contro la Svizzera.