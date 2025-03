video suggerito

Bellingham s'inventa un assist magico per l'Inghilterra, fa fuori 5 avversari: è un gol da record In Inghilterra-Albania, Bellingham si è inventato un assist meraviglioso per mettere in porta Lewis-Skelly che ha segnato un gol da record.

A cura di Marco Beltrami

Jude Bellingham ha messo lo zampino nel primo gol della nuova Inghilterra di Thomas Tuchel. Il centrocampista del Real Madrid nel match d'esordio delle qualificazioni mondiali contro l'Albania ha realizzato un assist meraviglioso per mettere in porta Lewis-Skelly, che dal canto suo ha segnato una rete storica per lui e per la nazionale dei 3 leoni.

Il passaggio filtrante di Bellingham in Inghilterra-Albania

Al 20′ del match di Wembley, Bellingham ha deciso di fare qualcosa per sbloccare l'equilibrio. Il centrocampista ha sfruttato il pressing leggero degli avversari e dopo aver ricevuto il pallone quasi sulla trequarti, girando su se stesso si è liberato di un giocatore dell'Albania e poi ha alzato la testa. Accortosi del movimento degli esterni l'ex Borussia Dortmund si è letteralmente inventato un passaggio filtrante.

Lewis-Skelly segna un gol storico per l'Inghilterra

Bellingham ha piazzato un assist rasoterra che ha tagliato di fatto cinque giocatori albanesi. La sfera è passata in mezzo ad un corridoi formato da due coppie degli avversari, superando poi un difensore di Sylvinho che si è ritrovato ad essere beffato da Lewis-Skelly perfetto nell'inserimento alle sue spalle. Tocco vincente a superare Strakosha e 1-0 per gli inglesi che hanno chiuso poi il discorso con Kane portando a casa i primi tre punti nel girone di qualificazione.

Un gol storico quello del giovane esterno dell'Arsenal che presto affronterà Bellingham proprio nei quarti di finale di Champions tra i Gunners e il Real Madrid. All'età di 18 anni e 176 giorni, questo promettente ragazzo è diventato il giocatore più giovane di sempre a segnare alla prima presente con la maglia dell'Inghilterra. Ha superato così il record stabilito dal compagno di nazionale Marcus Rashford che ci era riuscito a 18 anni e 209 giorni contro l'Australia nel maggio 2016.