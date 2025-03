Inghilterra-Italia al Sei Nazioni di rugby, dove vederla in TV e streaming: orario e canale in chiaro

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

L'Italia scende in campo per il quarto turno del Guinness Sei Nazioni 2025 contro l'Inghilterra: gli Azzurri di Gonzalo Quesada scenderà in campo domenica 9 marzo 2025 all'Allianz Twickenham Stadium di Londra con calcio d’inizio alle ore 16. Il match si potrà seguire su Sky e in chiaro su Rai 2.

L'Italia si presenta a Londra con diversi cambi rispetto alla formazione che ha subito la pesante sconfitta per mano della Francia all’Olimpico: gli Azzurri hanno un bilancio di due sconfitte (Scozia e Francia) e una vittoria (Galles) ma i precedenti con l'Inghilterra lasciano ben poche speranze, con 31 vittorie in altrettanti incontri per gli inglesi. Per questo motivo l’Italia vuole sfatare questo tabù ma la squadra di casa è costretta a vincere se vuole rimanere in corsa per vincere la competizione.

Partita: Inghilterra-Italia

Orario: 16:00

Dove: Allianz Twickenham Stadium, Londra

Quando: domenica 9 marzo 2025

Diretta TV: Sky, Rai 2

Diretta Streaming: Sky GO, NOW, RaiPlay

Competizione: Torneo Sei Nazioni, 4ª giornata

Inghilterra-Italia, orario e dove vederla in diretta TV: la partita è anche in chiaro

Da quest'anno il Sei Nazioni si potrà seguire anche sulla Rai, che ha acquistato i diritti della storica manifestazione di rugby. Diretta dalle ore 16 su Rai 2 con la telecronaca di Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti. Sky detiene i diritti della manifestazione e manderà in onda tutti gli incontri. La gara tra Italia e Inghilterra, che si giocherà all'Allianz Twickenham Stadium di Londra, sarà trasmesso su Sky Sport 1 (canale 201).

Inghilterra-Italia, dove vederla in diretta streaming

La quarta gara dell'Italia al Sei Nazioni 2025 si giocherà all'Allianz Twickenham Stadium di Londra: Inghilterra-Italia si potrà seguire in streaming gratuitamente con RaiPlay, ma potranno farlo anche gli abbonati di Sky, con Sky Go, e quelli di NOW.

Inghilterra-Italia, le formazioni della partita del Torneo Sei Nazioni

La formazione dell’Italia

15 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 26 caps)

14 Monty IOANE (Lione, 37 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 44 caps)

12 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 26 caps)

11 Matt GALLAGHER (Benetton Rugby, 2 caps)

10 Paolo GARBISI (Toulon, 45 caps)

9 Stephen VARNEY (Vannes, 30 caps)

8 Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 12 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 46 caps) – capitano

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 61 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 62 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 50 caps)

3 Marco RICCIONI (Saracens, 32 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Stade Francais, 31 caps)

1 Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 50 caps)

A disposizione

16 Gianmarco LUCCHESI (Toulon, 31 caps)

17 Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 12 caps)

18 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 62 caps)

19 Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 5 caps)

20 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 30 caps)

21 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 26 caps)

22 Martin PAGE-RELO (Lione, 16 caps)

23 Tommaso ALLAN (Perpignan, 84 caps)

La formazione dell’Inghilterra

15. Elliot Daly (Saracens, 71 caps)

14. Tommy Freeman (Northampton Saints, 18 caps)

13. Ollie Lawrence (Bath Rugby, 34 caps)

12. Fraser Dingwall (Northampton Saints, 2 caps)

11. Ollie Sleightholme (Northampton Saints, 7 caps)

10. Fin Smith (Northampton Saints, 9 caps)

9. Alex Mitchell (Northampton Saints, 21 caps)

1. Ellis Genge (Bristol Bears, 69 caps)

2. Jamie George (Saracens, 99 caps)

3. Will Stuart (Bath Rugby, 48 caps)

4. Maro Itoje (Saracens, 91 caps) – capitano

5. Ollie Chessum (Leicester Tigers, 26 caps)

6. Tom Curry (Sale Sharks, 59 caps)

7. Ben Earl (Saracens, 40 caps)

8. Tom Willis (Saracens, 4 caps)

A disposizione

16. Luke Cowan-Dickie (Sale Sharks, 47 caps)

17. Fin Baxter (Harlequins, 8 caps)

18. Joe Heyes (Leicester Tigers, 10 caps)

19. Ted Hill (Bath Rugby, 3 caps)

20. Chandler Cunningham-South (Harlequins, 13 caps)

21. Ben Curry (Sale Sharks, 9 caps)

22. Jack van Poortvliet (Leicester Tigers, 16 caps)

23. Marcus Smith (Harlequins, 42 caps)