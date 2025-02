video suggerito

Italia, non basta l'orgoglio: esordio amaro al Sei Nazioni 2025, la Scozia vince 31-19 L'Italrugby debutta con una sconfitta nel Sei Nazioni 2025 a Edimburgo: la Scozia si impone 31-19. Agli azzurri di Quesada non basta l'orgoglio per la rimonta: tanti errori da una parte e dall'altra.

A cura di Vito Lamorte

All'ItaliRugby non basta fare una partita di grande orgoglio e all'esordio del Sei Nazioni 2025 arriva una sconfitta per 31-19 contro la Scozia. Rammarico perché gli Azzurri di Gonzalo Quesada, che hanno speso tante energie spese per rientrare in partita ma sul 19-19 i padroni di casa piazzano l'allungo decisivo con Huw Jones.

A Murrayfield l'Italia ha pagato a caro prezzo un brutto avvio di partita, con il break di 14-0 per gli scozzesi subito nei primi dieci minuti: la rimonta degli Azzurri arriva ma nel momento migliore di Lamaro & co è arrivato la zampata scozzese. Sabato prossimo, l’8 febbraio 2025, a Roma arriva il Galles per un match importantissimo e difficilissimo.

Gonzalo Quesada dopo la sconfitta con la Scozia: "Hanno segnato quattro mete facili"

Queste le parole del CT Gonzalo Quesada ai microfoni di Sky:

Anche lo scorso anno è stato simile, abbiamo iniziato sul 14-0, poi abbiamo reagito. Si vede che manca un po’ di lavoro, oggi hanno segnato quattro mete facili. La differenza è stata qui. Hanno segnato facilmente su 2-3 azioni che dobbiamo e sappiamo controllare. Sul 19-19 alcuni particolari hanno fatto la differenza e su questi dobbiamo lavorare. Avevamo iniziato male, ma eravamo tornati in gara e potevano fare meglio. Anche con un primo tempo irregolare e con momenti positivi ma tanti complicati siamo comunque rimasti in gara. Sul 19-19 erano un po’ in difficoltà, ma poi hanno fatto una meta facile e sono tornati ad avere fiducia e noi ci siamo persi. Questa è la stata la fase chiave del match, purtroppo hanno potuto segnare facilmente.

Scozia-Italia 31-19, il tabellino del match

Scozia: Schoeman (51′ Sutherland), Cherry (50′ Ashman), Z.Fagerson (68′ Hurd), J.Gray (56′ Brown), Gilchrist, Ritchie (50′ Dempsey), Darge, M.Fagerson, White (56′ Horne), Russell, Van der Merwe, McDowall (56′ Jordan), Jones, Graham (72′ Rowe), Kinghorn. Tecnico: Gregor Townsend.

Italia: Fischetti (67′ Rizzoli), Nicotera (51′ Lucchesi), Ferrari (50′ Riccioni), Lamb (54′ Ruzza), Ruzza (42′ N.Cannone), Negri, Lamaro (62′ Zuliani), L.Cannone (54′ Vintcent), Page-Relo (62′ A.Garbisi), Garbisi, Ioane (67′ Gesi), Menoncello, Brex, Capuozzo, Allan. Tecnico: Gonzalo Quesada.

Mete: Darge, Jones, White, Brex, Jones, Jones.