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Miami Open 2026 di tennis

Sinner vince all’esordio al Miami Open ma non lascia nulla al caso: “Ho fatto anche un paio di errori”

Jannik Sinner parte con il piede giusto al Miami Open 2026, battendo Damir Dzumhur 6-3, 6-3. L’azzurro domina il match e commenta: “Partire con il break ti aiuta a essere più aggressivo”.
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A cura di Vito Lamorte
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Miami Open 2026 di tennis

Al Miami Open 2026, Jannik Sinner conferma il suo stato di forma dopo il trionfo a Indian Wells, vincendo all’esordio contro Damir Dzumhur con un netto 6-3, 6-3 in un’ora e dieci minuti di gioco. Il numero due del mondo ha mostrato grande solidità e precisione nei propri turni di battuta, togliendo il servizio al bosniaco già nel secondo game e annullando ogni tentativo di rimonta. Dzumhur ha provato a reagire nel quarto gioco e ha annullato una palla break, ma non è mai riuscito a impensierire Sinner, che ha chiuso il primo set 6-3 con un game a zero.

Il secondo set ha seguito lo stesso copione: Sinner ha conquistato subito il break nel terzo gioco, consolidando il vantaggio e mettendo alle corde il bosniaco. Nel quinto gioco, Dzumhur è stato costretto ad annullare quattro palle break, senza riuscire a modificare l’andamento del match. Sinner ha poi chiuso la pratica con un altro break e un 6-3 finale, assicurandosi la qualificazione al terzo turno, dove affronterà il vincente tra Corentin Moutet (n.33) e Tomas Machac (n.48).

“Partire con il break ti aiuta”: Sinner vince all’esordio a Miami

Dopo il match, Sinner ha commentato: "Il gioco di transizione è molto importante. Tutto dipende dalla giornata. Sto provando a fare il mio. Partire con il break ti aiuta a essere più aggressivo. Ho fatto anche un paio di errori. Non ho avuto molto tempo per adeguarmi a queste condizioni dopo Indian Wells, ma sono contento perché le prime partite di un torneo non sono mai semplici".

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Il tennista italiano ha sottolineato come l’inizio di un torneo non sia mai semplice, soprattutto dopo un successo impegnativo come quello di Indian Wells. La capacità di partire aggressivi e di capitalizzare il primo break è stata determinante per il suo approccio alla partita, permettendogli di gestire i momenti chiave senza mai perdere la concentrazione.

Con questa vittoria, Sinner conferma il suo momento di forma straordinario e si candida come uno dei principali protagonisti del Miami Open 2026.

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