Sinner vince all’esordio al Miami Open ma non lascia nulla al caso: “Ho fatto anche un paio di errori”

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Al Miami Open 2026, Jannik Sinner conferma il suo stato di forma dopo il trionfo a Indian Wells, vincendo all’esordio contro Damir Dzumhur con un netto 6-3, 6-3 in un’ora e dieci minuti di gioco. Il numero due del mondo ha mostrato grande solidità e precisione nei propri turni di battuta, togliendo il servizio al bosniaco già nel secondo game e annullando ogni tentativo di rimonta. Dzumhur ha provato a reagire nel quarto gioco e ha annullato una palla break, ma non è mai riuscito a impensierire Sinner, che ha chiuso il primo set 6-3 con un game a zero.

Il secondo set ha seguito lo stesso copione: Sinner ha conquistato subito il break nel terzo gioco, consolidando il vantaggio e mettendo alle corde il bosniaco. Nel quinto gioco, Dzumhur è stato costretto ad annullare quattro palle break, senza riuscire a modificare l’andamento del match. Sinner ha poi chiuso la pratica con un altro break e un 6-3 finale, assicurandosi la qualificazione al terzo turno, dove affronterà il vincente tra Corentin Moutet (n.33) e Tomas Machac (n.48).

“Partire con il break ti aiuta”: Sinner vince all’esordio a Miami

Dopo il match, Sinner ha commentato: "Il gioco di transizione è molto importante. Tutto dipende dalla giornata. Sto provando a fare il mio. Partire con il break ti aiuta a essere più aggressivo. Ho fatto anche un paio di errori. Non ho avuto molto tempo per adeguarmi a queste condizioni dopo Indian Wells, ma sono contento perché le prime partite di un torneo non sono mai semplici".

Il tennista italiano ha sottolineato come l’inizio di un torneo non sia mai semplice, soprattutto dopo un successo impegnativo come quello di Indian Wells. La capacità di partire aggressivi e di capitalizzare il primo break è stata determinante per il suo approccio alla partita, permettendogli di gestire i momenti chiave senza mai perdere la concentrazione.

Con questa vittoria, Sinner conferma il suo momento di forma straordinario e si candida come uno dei principali protagonisti del Miami Open 2026.