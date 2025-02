video suggerito

L'Italia risorge col Galles nel Sei Nazioni: vinta la sfida spareggio per evitare il cucchiaio di legno L'Italia trova finalmente la vittoria alla seconda uscita nel Sei Nazioni, contro il Galles battuto 22-15. Match sempre in mano agli azzurri che hanno saputo gestire gli avversari, troppo fallosi. Il successo del nostro XV scaccia lontano lo spettro dell'ultima posizione in classifica.

A cura di Alessio Pediglieri

Alla seconda uscita ufficiale al Sei Nazioni, l'Italia del rugby risorge e fa suo il match contro il Galles che profumava già di spareggio per evitare l'umiliazione dell'ultimo posto e rimediare l'ennesimo "cucchiaio di legno" che si assegna a chi conclude il torneo col punteggio peggiore di tutti. Il XV azzurro si impone 22-15 non senza soffrire nel finale dopo un avvio quasi in scioltezza. Prima vittoria corroborante per gli uomini di Gonzalo Quesada che hanno così preso la loro prima pesantissima e meritata vittoria.

Azzurri subito in gestione: Allan decisivo sui calci piazzati contro il Galles

Sotto una insistente pioggia, l’Italia si difende a inizio match con il Galles che si vota subito in attacco. Ma sono gli azzurri a rompere la partita conquistando i primi punti quando al 6’ Tommaso Allan segna il 3-0 iniziale subito recuperato dieci minuti più tardi da Ben Thomas per il 3-3. Ma l'Italia gioca meglio, attacca e al 20’ arriva la giusta prima meta: Paolo Garbisi per Capuozzo che schiaccia per il 10-3. Italia resta aggressiva e al 29’ Allan batte per il parziale della tranquillità di 13-3 che ben presto diventa un corroborante 16-3 ancora con uno scatenato Allan che porta al riposo sul +13.

Finale di partita difficile, l'Italia tiene sul pressing gallese

L’Italia rischia grosso ma si salva più volte con il Galles troppo falloso in campo e che viene costantemente schiacciato nella sua metà campo. Allan potrebbe allungare ancora ma questa volta sbaglia così come Page-Relo che calcia poco dopo ma trova solo la traversa, poco prima della chiusura virtuale del match quando al 60’ Tommaso Allan si fa perdonare per il 19-3. Nell'ultima parte di gara Wainwright segna il 19-8, ma è solamente una fiammata, perché subito dopo Tommaso Allan va sulla piazzola e riporta gli azzurri sul 22-8, che diventerà 22-15 con il Galles che spinge nei 60′ secondi finali, senza però più impensierire la difesa dell'Italia.

Entusiasmo azzurro per la prima vittoria: "Ora testa alla Francia, ma non possiamo commettere certi errori"

Lorenzo Cannone, si è preso il titolo di Player of the Match di Italia-Galles e dopo la vittoria meritata si gode il momento: "Ora possiamo anche festeggiare. Abbiamo davanti una settimana di riposo ma già la testa è alla prossima partita. Abbiamo rispettato il nostro piano di gioco e il pubblico dell’Olimpico è stato come sempre grandioso, dal primo all’ultimo minuto". Tommaso Allan entusiasta per il successo azzurro. Il trequarti azzurro particolarmente felice nel post partita: "Per me è la prima partita vinta all’Olimpico dopo 11 anni di Sei Nazioni. Ne ho avute tante di partite "quasi vinte" e finalmente ho vinto anch’io. Negli ultimi minuti ci siamo resi la vita più difficile: dobbiamo correggere queste situazioni perché non possiamo fare questi errori contro la Francia"