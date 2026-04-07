Tiger Woods, la polo cosmic blu della foto segnaletica ora si rivende a 300 euro: è esaurita ovunque

La polo indossata da Tiger Woods al momento dell'arresto per guida sotto effetto di sostanze è andata a ruba dopo che la sua foto segnaletica è diventata virale. E adesso c'è chi è disposto a pagare anche 300 euro pur di avere quel modello di maglietta di colore cosmic blu che normalmente ne costerebbe un centinaio. Il valore di quel capo d'abbigliamento s'è moltiplicato ma questo non ha impedito ai collezionisti più incalliti di mettere mano al portafogli ed esaurire le scorte sui siti ufficiali o congestionare di richieste anche il mercato secondario per la rivendita. È sold out ovunque.

Cosa ha scatenato un effetto del genere? L'enorme "pubblicità" derivata dai guai giudiziari nei quali è finito dopo essersi ribaltato con il Suv durante un tentativo di sorpasso ed essere stato successivamente fermato dagli agenti che in tasca gli hanno trovato pillole oppioidi.

Il video dell'arresto: "Sto parlando con Trump"

"Sto parlando con Trump", è la frase che il campione di golf ha pronunciato a uno dei poliziotti che si era avvicinato al veicolo e lo aveva interrogato in strada sottoponendolo ai primi test. Chiaro il tentativo di chiedere aiuto ad amicizie influenti per trarsi d'impaccio da quella situazione spiacevole: "Mi dispiace tanto, Tiger ha qualche problema, è una persona straordinaria, un uomo straordinario, è un mio caro amico", le parole del Presidente USA a corredo della vicenda.

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Il campione di golf aveva in tasca pillole di idrocodone

Occhi vitrei, pupille dilatate, riflessi rallentati, faceva fatica a stare sveglio: è così che Woods è apparso all'analisi degli uomini delle forze dell'ordine. Ha provato a giustificarsi sostenendo di aver assunto antidolorifici su prescrizione, una somministrazione necessaria dopo essersi sottoposto a diverse operazioni alla schiena e alla gamba destra. Ma l'astuccio reperito nel corso della perquisizione ha restituito altro: idrocodone, un forte anestetico. E il fatto stesso che, trovato in stato d'alterazione, si fosse rifiutato di sottoporsi al test delle urine ha solo peggiorato la sua situazione.

La maglietta divenuta virale dopo il video alla stazione di Polizia

Tiger Woods è stato rilasciato nella stesso giorno del suo arresto, l'attenzione mediatica che lo ha messo sotto i riflettori ha avuto anche un altro effetto collaterale: il golfista aveva addosso una maglietta del suo marchio, Sun Day Red. Nello specifico, la "Review Polo" cosmic blue. Nel giro di poche ore le vendite online di quel modello sono letteralmente schizzate alle stelle. E da un prezzo di 125 dollari (108 in euro) si è arrivati anche a oltre 300 dollari (poco meno di 300 euro). "I prezzi stanno salendo alle stelle sui mercati secondari, con offerte ben superiori ai 300 dollari", la rivelazione del sito specializzato @cllctMedia.