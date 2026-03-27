Tiger Woods arrestato e incriminato per guida in stato di ebbrezza dopo un incidente in Florida: secondo quanto riferito dallo sceriffo della contea di Martin, il golfista sarebbe stato sotto l’effetto di “qualche tipo di farmaco o droga”.

Tiger Woods è stato arrestato e formalmente accusato di guida in stato di ebbrezza dopo l’incidente stradale avvenuto venerdì in Florida. A comunicarlo sono state le autorità locali, che hanno ricostruito i primi dettagli dell’episodio.

Secondo quanto riferito dallo sceriffo della contea di Martin, il golfista sarebbe stato sotto l’effetto di “qualche tipo di farmaco o droga” al momento dell’intervento dei soccorsi, apparendo inoltre in uno stato di evidente torpore. L’incidente si è verificato intorno alle 13:00 a Jupiter Island: il SUV guidato dal golfista si è ribaltato dopo aver urtato un rimorchio.

Woods non avrebbe riportato ferite, ma è stato comunque trattenuto in custodia, dove dovrà rimanere per alcune ore secondo le procedure previste. Nei suoi confronti sono state formulate due accuse di natura minore: guida in stato di ebbrezza con danni a proprietà e rifiuto di sottoporsi a un test obbligatorio.

Le autorità hanno precisato che il test dell’etilometro effettuato sul posto ha dato esito negativo, ma il giocatore si sarebbe rifiutato di fornire un campione di urina, elemento che ha contribuito all’incriminazione.

Incidente choc per Tiger Woods: arrestato dopo il ribaltamento, accuse di guida sotto effetto di sostanze

Secondo quanto riferito dallo sceriffo della contea di Martin, John Budensiek, Tiger Woods si trova in stato di custodia da venerdì, dopo essere stato fermato con l’accusa di guida in stato di ebbrezza.

Le autorità hanno ricostruito la dinamica dell’incidente: il golfista era alla guida di una Land Rover quando ha colpito lateralmente un pick-up che trainava un piccolo rimorchio. L’urto ha provocato il ribaltamento del SUV, che è finito su un fianco.

All’arrivo degli agenti, Woods avrebbe mostrato segnali compatibili con l’assunzione di sostanze. “I nostri investigatori specializzati in casi di guida in stato di ebbrezza sono intervenuti sul posto. E il signor Woods mostrava segni di essere sotto l'effetto di qualche sostanza”, ha dichiarato Budensiek.

Le indagini hanno inoltre evidenziato una condotta di guida irregolare nei minuti precedenti allo schianto. “La nostra indagine ha rivelato quanto segue: poco prima delle 14:00, il camion per il lavaggio a pressione, che trainava un rimorchio, un piccolo rimorchio, stava viaggiando in direzione nord su South Beach Road e stava effettuando una manovra per svoltare in un vialetto", ha spiegato lo sceriffo. "Stava rallentando, iniziando a svoltare in un vialetto, e l'autista di quel veicolo ha guardato nello specchietto retrovisore e ha visto una Land Rover, una Land Rover di colore scuro, che lo superava ad alta velocità. E non conosco quelle velocità".

Budensiek ha aggiunto: "La Land Rover continuava a sorpassarlo. L'ha vista arrivare, quindi ha cercato di accostare. Ma si tratta di una strada stretta a due corsie, e non c'era una banchina dove il conducente dell'idropulitrice potesse accostare. Mentre cercava di spostarsi sul lato della strada, la Land Rover lo ha sorpassato e, all'ultimo momento, ha sterzato bruscamente per evitare la collisione, ma ha urtato la parte posteriore del rimorchio dell'idropulitrice, si è ribaltato e poi è finito sul lato del conducente, proseguendo verso nord oltre il camion che aveva appena evitato l'incidente per un pelo”.

"La persona alla guida di quella Land Rover è riuscita a uscire dal lato del passeggero ed è stata identificata come il signor Tiger Woods".