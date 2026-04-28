Arbitro UEFA arrestato in hotel per “violenza sessuale su minore” dopo una partita di coppa europea

Un arbitro UEFA, di cui la polizia non ha reso noto il nome, è stato arrestato al suo ritorno in albergo dopo aver diretto una partita di coppa, con l’accusa di aver toccato e palpeggiato un ragazzo contro la sua volontà e di aver tentato di attirarlo nella sua stanza del medesimo albergo prima del match.

Una brutta storia travolge un arbitro internazionale, che è stato arrestato al suo ritorno in albergo subito dopo aver diretto una partita di coppe europee nel Regno Unito: molto pesante il capo d'accusa, "violenza sessuale su un minore". Il direttore di gara è stato rilasciato su cauzione e le autorità britanniche potrebbero chiederne l'estradizione.

L'arbitro, non britannico, era stato designato dall'UEFA per dirigere un match di una competizione europea in data infrasettimanale (il ‘Sun', che lancia la notizia in esclusiva, non specifica quando, verosimilmente in un passato molto recente). Arrivato Oltremanica, avrebbe messo in atto il comportamento contestatogli nel medesimo albergo dove si era sistemato alla vigilia della partita, toccando in maniera indesiderata il ragazzo e cercando di attirarlo nella sua stanza prima del match.

La delegazione dell’UEFA è rimasta scioccata dall’arresto dell’arbitro dopo la partita di coppa

L'arbitro lascia l'albergo per andare allo stadio a dirigere la partita di coppa e viene arrestato al ritorno in albergo

La polizia è stata allertata e dopo una veloce indagine – mentre lui era allo stadio per la gara – lo ha atteso al ritorno e arrestato al suo ritorno in hotel, davanti a funzionari dell'UEFA sconcertati. Una fonte ha dichiarato al ‘Sun': "A quanto pare, aveva iniziato a parlare con un ragazzo in una zona comune dell'albergo. È accusato di aver toccato e palpeggiato il ragazzo contro la sua volontà e di aver tentato di attirarlo nella sua stanza. Se fosse vero, sarebbe scioccante e del tutto inappropriato".

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La medesima persona informata dei fatti ha poi detto che il ragazzo, o un suo amico, ha denunciato l'accaduto alla polizia, mentre l'arbitro si è allontanato per dirigere la partita: "Quella sera è tornato in albergo. Mentre entrava con la delegazione dell'UEFA, la polizia lo stava aspettando per arrestarlo e informarlo dei suoi diritti. È stato portato via e interrogato prima di essere rilasciato su cauzione".

La polizia metropolitana ha poi dichiarato che un uomo "nei suoi 30" (ovvero tra i 30 e i 40 anni) è stato rilasciato su cauzione in attesa delle indagini su una denuncia di violenza sessuale ai danni di un adolescente.

Tornato nel proprio Paese sul continente, il direttore di gara potrebbe essere oggetto di richiesta di estradizione nel Regno Unito qualora venisse incriminato. La UEFA ha preso posizione sulla vicenda, non minimizzandone la gravità: "Stiamo monitorando la situazione con grande preoccupazione. Nel frattempo, l'arbitro non sarà preso in considerazione per alcuna partita delle competizioni UEFA". La vicenda non finirà qua.