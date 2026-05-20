La UEFA cambia il format delle qualificazioni a Mondiali e Europei: ora sarà ancora più difficile

La Uefa ha modificato il format delle qualificazioni a Mondiali ed Europee di fatto copiando la fase a campionato della Champions League.

C'è una grande novità nel calcio delle nazionali. Cambiamento storico. Perché la Uefa ha deciso di modificare il format delle qualificazioni agli Europei e ai Mondiali. Il nuovo format sarà simile alla fase a calendario della nuova Champions League. Tutte le nazionali saranno divise in due (macro) leghe. Quelle con un ranking più alto, le prime 36, saranno smistate in tre gironi da 12, quelle con il ranking inferiore in tre gironi da 6. Ogni squadra giocherà sei partite contro sei squadre diverse, tre in casa e tre fuori. Al termine si definiranno le squadre qualificate direttamente alla manifestazione e quelle che accederanno ai playoff, l'incubo dell'Italia.

La Uefa cambia la Nations League

Il Comitato Esecutivo della Uefa si è riunito a Istanbul ed ha ratificato il nuovo format per le competizioni Uefa per le nazionali maschili che verrà utilizzato dopo Euro 2028. Nella nuova strutta la Nations League passerà, dall'edizione 2028-2029, dalle attuali quattro leghe a tre leghe da 18 squadre. Ogni lega sarà composta da tre gruppi di sei squadre che disputeranno sei partite contro avversarie diverse: in casa o in trasferta contro le avversarie della propria fascia. La Lega C comprenderà un gruppo di 7 squadre. Poi ci saranno quarti, final four e playoff promozione e retrocessione.

E soprattutto modifica le qualificazioni di Europei e Mondiali

Le qualificazioni europee avranno una struttura a più liveli. Lega 1: composta dalle 36 squadre delle leghe di Nations League (A e B) e Lega 2, composta dalle restanti 18 o 19 squadra della Nations. Nella Lega. 1 ci saranno tre gironi da 12 squadre, estratte a sorte da tre fasce da 12 squadre. Ogni squadra giocherà sei partite contro sei rivali differenti, due per fascia, in un sistema simile o meglio identico a quello di Champions ed Europa League. Mentre la Lega 2 si svolgerà esattamente con lo stesso modello. Le squadre meglio classificate di ogni girone della Lega 1 si qualificheranno direttamente, i rimanenti posti saranno assegnati tramite dei playoff, alle quali parteciperanno anche squadre della Lega 2.

L'equilibrio sarà maggiore, come ha confermato anche il presidente UEFA Ceferin: "I nuovi format miglioreranno l'equilibrio competitivo, ridurranno il numero di partite ininfluenti, offriranno una competizione più avvincente e dinamica ai tifosi, garantendo al contempo pari opportunità di qualificazione a tutte le squadre e senza aggiungere date al calendario internazionale. Nel complesso, questi cambiamenti accresceranno il valore del calcio delle nazionali maschili UEFA e non vediamo l'ora di implementare i nuovi sistemi di competizione".

Il livello del nuovo format sarà più alto

Questo nuovo format, evocato nei mesi scorsi da Gattuso, è senz'altro più equo e se fosse stato adottato anche nelle ultime Qualificazioni Mondiali avrebbe potuto aiutare l'Italia. È ovvio che adesso il livello si alzerà, perché di fatto giocheranno tra loro le prime 36 del Ranking Uefa, ma ci sarà una distribuzione migliore delle squadre delle varie fasce.