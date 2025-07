PSG-Real Madrid dove vederla oggi in TV e streaming: orario, formazioni e canale TV

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

PSG e Real Madrid si affrontano nella semifinale del Mondiale per Club: si gioca oggi, mercoledì 9 luglio 2025, al Meadowlands Stadium di East Rutherford con fischio d'inizio alle ore 21:00 con diretta TV in chiaro su DAZN e su Canale 5.

I campioni d'Europa di Luis Enrique sono reduci dalla vittoria sul Bayern Monaco e ora puntano in maniera concreta al titolo mondiale dopo la Champions League: il PSG è la squadra che sta meglio e si diverte quando gioca sui suoi ritmi. Di fronte ai parigini c'è il nuovo Real di Xabi Alonso, che nei quarti ha superato il Borussia Dortmund: i Blancos hanno dominato per 90′ e poi nel recupero hanno rischiato di portare la gara ai supplementari. Solo un grande Courtois ha evitato il peggio con una grandissima parata nei secondi finali.

In finale del FIFA Club World Cup la vincente di questo big match se la vedrà con ilChelsea, che ha battuto 2-0 il Fluminense nella prima semifinale grazie alla doppietta di Joao Pedro.

Partita: PSG-Real Madrid

Quando: mercoledì 9 luglio 2025

Orario: 21:00 (ora italiana)

Dove: Meadowlands Stadium, East Rutherford

Diretta TV: DAZN, Canale 5

Diretta Streaming: DAZN, Mediaset Infinity, Sportmediaset

Competizione: Mondiale per Club 2025, semifinale

Dove vedere PSG-Bayern in Tv, la diretta in chiaro

La partita tra PSG e Real Madrid si potrà vedere gratuitamente in TV su DAZN, tramite l'app per smart tv compatibili, console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come Amazon Fire Stick TV, Google Chromecast e TIMVISION Box; oppure su Canale 5, numero 5 del Digitale Terrestre e 105 del decoder Sky.

Dove vedere PSG-Real Madrid in diretta streaming

La diretta streaming di PSG-Real Madrid sarà trasmessa in forma gratuita su DAZN (previo accesso attraverso la app oppure il sito su dispositivi mobili e fissi) e su Mediaset Infinity, oltre che sul sito di SportMediaset.

PSG-Real Madrid, le formazioni della semifinale del Mondiale per Club

Luis Enrique non avrà Pacho in difesa e lo sostituirà con Beraldo. Il tridente sarà formato da Dembelé, Barcola e Kvaratskhelia. Xabi Alonso non cambia il 3-4-2-1 con Bellingham e Vinicius Junior in appoggio al rientrante Mbappé. Senza lo squalificato Huijsen, in difesa ci sarà Asencio.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembelé, Barcola, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

REAL MADRID (3-4-2-1): Courtois; Rudiger, Tchouameni, Asencio; Alexander-Arnold, Valverde, Arda Guler, Fran Garcia; Bellingham, Vinicius Junior; Mbappé. Allenatore: Xabi Alonso.