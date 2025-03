Juventus-Genoa, la diretta LIVE della partita di Serie A 2024-2025

17:58 Squadre in campo all'Allianz Stadium, manca pochissimo al fischio iniziale di Rapuano.

Divisa classica bianconera per la Juventus, per il Genoa c'è invece l'inedita maglia blu e gialla in onore dei 120 anni del Boca Juniors.

Vieira deve fare a meno di Martin, squalificato, sulla sinistra e al suo posto sceglie Matturro. Per il resto la difesa davanti a Leali è la stessa schierata dall'inizio contro il Lecce con De Winter, ex di turno, e Vasquez al centro e Sabelli sulla destra. In mezzo al campo c'è sempre Frendrup ma al suo fianco c'è la sorpresa Onana con Masini. Pinamonti saranno invece supportato da Miretti, altro ex, e Zanoli. Malinovskyi parte dalla panchina.

La prima Juve di Tudor ruota attorno a Dusan Vlahovic. Il serbo viene infatti preferito a Kolo Muani al centro dell'attacco, supportato da Yildiz e Koopmeiner, avanzato rispetto alle posizioni solitamente occupate nella gestione Motta. Sorprese sugli esterni con Nico Gonzalez a tutta fascia sulla destra, a sinistra c'è invece McKennie. In mezzo al campo il consueto duo formato da Locatell e Thuram. La difesa, davanti a Di Gregorio, è invece totalmente inedita con Gatti al centro più Kelly e Renato Veiga da braccetti.

FORMAZIONE UFFICIALE GENOA: 4-3-3 per i rossoblu. Leali - Sabelli, De Winter, Vasquez, Matturro - Frendrup, Onana, Masini - Miretti, Pinamonti, Zanoli. A disposizione: Siegrist, Sommariva, Thorsby, Norton-Cuffy, Malinovskyi, Ekuban, Badelj, Kasa, Venturino.

FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS: Tudor schiera i suoi col 3-4-2-1. Di Gregorio - Renato Veiga, Gatti, Kelly - Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, McKennie - Koopmeiner, Yildiz - Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alberto Costa, Conceiçao, Kalulu, Kolo Muani, Weah, Savona, Rouhi, Mbangula.

Dirige il match Rapuano con Tolfo e Dei Giudici ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Ayroldi mentre in sala VAR ci sono Aureliano e Meraviglia.

Igor Tudor, arrivato sulla panchina bianconera dopo l'esonero di Thiago Motta, si ritrova davanti un ex bianconero, Patrick Vieira, sulla panchina del Genoa pronto a sbarrargli subito la strada. I due si sono soltanto sfiorati da giocatori della Juventus, ora avranno la chances di incontrarsi alla guida delle proprie squadre in una gara delicata per entrambe: la Juventus deve necessariamente puntare ai tre punti per rimanere nella scia del Bologna, il Genoa ne cerca altrettanti per mettere altro spazio tra sé e le squadre invischiate nella lotta per non retrocedere. Fischio d'inizio alle ore 18.