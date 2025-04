video suggerito

Champions League in TV, dove vedere le partite di andata dei quarti: orari e diretta in chiaro Bayern Monaco-Inter e le altre partite dell'andata dei quarti di Champions League si giocano martedì 8 e mercoledì 9 aprile. Diretta tv in chiaro e in streaming sui canali di Sky e NOW. Barcellona-Borussia Dortmund andrà in onda in esclusiva su Amazon Prime Video.

L'Inter gioca domani, martedì 8 aprile, con il Bayern Monaco la partita di andata dei quarti di finale di Champions League. Il primo match del doppio confronto va in scena alle 21 all'Allianz Arena con ritorno previsto a San Siro il 16 aprile (sempre allo stesso orario). Non è prevista diretta tv in chiaro ma solo la trasmissione dell'incontro sui canali di Sky.

L'Inter è l'unica italiana rimasta in corsa nel tabellone dei quarti dopo le eliminazioni di Milan, Juventus e Atalanta. La squadra di Simone Inzaghi arriva alla sfida coi tedeschi dopo aver sconfitto il Feyenoord negli ottavi e si trova ad affrontare un tour de force compresi la Coppa Italia (nei 180 minuti contro il Milan c'è in ballo la finale) e il campionato (Parma, Cagliari e Bologna). In caso di passaggio del turno sa già anche quale sarà la prossima avversaria in virtù degli abbinamenti già noti al momento del sorteggio: in semifinale potrà trovare una tra Barcellona e Borussia Dortmund.

Altra sfida da non perdere è Arsenal-Real Madrid: i Gunners giungono alla partita dopo aver letteralmente annientato il Psv (sommerso di reti), i blancos sono reduci dal derby con l'Atletico Madrid superato ai calci di rigore (tra cui quello oggetto di roventi polemiche segnato da Julian Alvarez e poi annullato per doppio tocco al momento della battuta). Il secondo giorno dedicato all'andata degli ottavi di Champions prosegue mercoledì (inizio alle 21) con altre due partite: Barcellona–Borussia Dortmund (in onda su Amazon Prime Video) e Paris Saint-Germain–Aston Villa.

Champions League, le partite: gli orari in tv

Le partite di andata degli ottavi di Champions sono quattro (2 martedì 8 aprile, altrettante mercoledì 9) e si giocano tutte alle 21. Tutte le gare saranno visibili in diretta tv e in streaming sui canali di Sky (online su Sky Go) e su NOW, eccezion fatta per Barcellona-Borussia Dortmund che verrà trasmessa da Amazon Prime Video. Di seguito la programmazione completa con indicazione degli orari e dei canali:

martedì 8 aprile, ore 21 – Bayern Monaco-Inter (Sky, NOW)

martedì 8 aprile, ore 21 – Arsenal-Real Madrid (Sky, NOW)

mercoledì 9 aprile, ore 21 – Barcellona-Borussia Dortmund (Prime Video)

mercoledì 9 aprile, ore 21 – Paris Saint-Germain-Aston Villa

Bayern Monaco-Inter su Sky, come vederla in diretta tv e in streaming

Bayern Monaco-Inter sarà visibile in diretta tv, in streaming e in esclusiva (per gli abbonati) sui canali di Sky. L'andata degli ottavi di finale sarà trasmessa anche su NOW (a cui collegarsi attraverso una Smart tv), il servizio di streaming on-demand e in diretta a pagamento di Sky. La app di Sky Go agevolerà la visione online utilizzando i consueti dispositivi.