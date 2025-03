video suggerito

Alvarez e il rigore annullato in Atletico-Real Madrid, il video che mostra l'assurdo doppio tocco Il video che mostra l'assurdo doppio tocco di Alvarez nell'esecuzione del calcio di rigore in Atletico-Real Madrid: un episodio davvero clamoroso. Courtois e Mbappé i primi a chiedere la revisione a Marciniak.

A cura di Vito Lamorte

Il doppio tocco di Julian Alvarez sul calcio di rigore che è costato l'eliminazione dell'Atletico Madrid contro il Real agli ottavi di finale di Champions League sarà uno degli incubi che i tifosi Colchoneros si porteranno per sempre, al pari del gol di Sergio Ramos e del rigore sbagliato da Griezmann nelle due finali perse dalla squadra di Simeone contro la Casa Blanca.

Un episodio davvero clamoroso, che ha cambiato le sorti dell'eliminatoria e che sta facendo molto discutere in Spagna dal fischio finale della partita del Metropolitano da parte dell'arbitro Marciniak.

Il video che mostra l’assurdo doppio tocco di Julian Alvarez

Julian Alvarez segna il suo rigore e pareggia i conti (2-2) ma l'attaccante argentino, però, scivola al momento della battuta e realizza un doppio tocco, invalidando il suo tiro dagli undici metri. L'arbitro Marciniak viene interrotto dal VAR che prima della battuta di Valverde va a rivedere tutto: Kwiatkowski vede il tocco dell'ex attaccante di Manchester City e River Plate che dopo aver calciato col destro vede carambolare la palla sul piede d'appoggio prima che finisca in rete. Inutile dire che un'esecuzione del genere non è corretta e quindi non può essere convalidata.

Il calcio di rigore era da ripetere? Il regolamento non lo prevede, quindi il penalty non è valido ed è da considerarsi nullo. In queste situazioni non è prevista la ripetizione dell'esecuzione come succede quando il portiere stacca entrambi i piedi dalla linea di porta o quando l'area di rigore viene invasa prima della battuta del rigorista.

La regola 14 sui calci di rigore spiega bene il caso del "doppio tocco" perché dice che ‘il calciatore che ha eseguito il tiro non può toccare di nuovo il pallone prima che lo stesso sia stato toccato da un altro calciatore' (naturalmente questa eventualità è impossibile nella sequenza dopo i 120′).

Courtois e Mbappé i primi a chiedere la revisione del rigore di Alvarez

Courtois e Mbappé sono stati i giocatori del Real Madrid che hanno protestato in maniera più veemente con gli arbitri affinché rivedessero e annullassero il rigore calciato da Julián Álvarez.

Sembra quasi impossibile vedere anche in televisione la giocata del calciatore argentino, ma i due Blancos hanno colto subito il momento in cui l'Arana ha toccato la palla due volte.

"Ho avuto la sensazione che avesse fatto un doppio colpo e l'ho detto all'arbitro", ha spiegato il portiere belga dopo la partita mentre Mbappé è corso a protestare con il quarto uomo e poi c'è stato l'intervento del VAR e ha annullato il gol.