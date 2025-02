video suggerito

Milan eliminato dalla Champions, Feyenoord agli ottavi: Theo Hernandez affonda il Diavolo il Milan è eliminato dalla Champions League, agli ottavi di finale ci va il Feyenoord: Santi Gimenez illude San Siro ma Theo Hernandez affonda il Diavolo. Un gol di Carranza fa gioire gli olandesi. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

Clamoroso a San Siro: il Milan è eliminato dalla Champions League, agli ottavi di finale ci va il Feyenoord. I rossoneri erano partiti bene e sembravano avere la gara in pugno ma una follia di Theo Hernandez all'inizio della ripresa affonda il Diavolo. Gimenez illude la squadra di Sergio Conceiçao dopo pochi secondi dal via ma Carranza fa gioire gli olandesi.

Una eliminazione che arriva contro ogni pronostico, visto quello che era accaduto prima del doppio confronto: il Milan aveva soffiato al Feyenoord il miglior attaccante (Santiago Gimenez) e il club olandese aveva esonerato l'allenatore Brian Priske. Due prestazioni non all'altezza hanno fatto calare una scure sulla stagione del club di via Aldo Rossi.

Secondo quanto riporta Opta, prima di stasera contro il Feyenoord solo in un'altra occasione il Milan era stato eliminato dalla Champions League in uno scontro diretto contro una squadra olandese: era in occasione della finale persa contro l'Ajax nel 1995.

Gimenez illude il Milan, follia Theo: Milan eliminato

Il Milan è partito fortissimo e al primo assalto ha trovato il gol con l'ex Santi Gimenez, che ha girato in porta di testa dopo una sponda aerea di Thiaw su cross di Pulisic. I rossoneri hanno continuato a spingere alla ricerca del raddoppio e hanno creato diverse occasioni: prima Joao Felix, che prima ha calciato alto e poi si è visto respingere una conclusione dal limite da Wellenreuther; poi Theo Hernandez, che ha scheggiato il palo di controbalzo; e infine Leao, che a tu per tu con il portiere tedesco non riesce a batterlo.

La partita di San Siro è cambiata al minuto 51, quando Theo Hernandez si fa espellere per simulazione: il terzino francese aveva rimediato un giallo sciocco nel primo tempo e dopo aver simulato un fallo in area di rigore l'arbitro Marciniak ha deciso di estrarre il secondo giallo per lui. Una scelta folle da parte del numero 19 rossonero.

Pochi minuti dopo l'inferiorità numerica, il Milan subisce il gol che lo condanna all'eliminazione: Julián Carranza colpisce di testa da buona posizione e batte Maignan dopo un'azione prolungata degli olandesi che trova sbocco sulla sinistra con Bueno, il suo cross finisce sul secondo palo nella zona tra Pavlovic e Bartesaghi e l'attaccante argentino non perdona.

Milan-Feyenoord, il tabellino

RETI: 1′ Gimenez, 73′ Carranza.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah (83′ Chukwueze), Reijnders (83′ Abraham); Pulisic (63′ Bartesaghi), Joao Felix, Leao; Gimenez (71′ Fofana). Allenatore: Conceiçao.

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Milambo, Moder, Bueno (75′ Stengs); Hadj Moussa (87′ Mitchell), Redmond (64′ Carranza), Paixao. Allenatore: Bosschaart.

ARBITRO: Szymon Marciniak.