Aldo Serena distrugge Ibrahimovic al Milan: “Superbo e arrogante. È l’antitesi del dirigente capace”

L’ex attaccante prende spunto da un giudizio molto severo di Zlatan su Cristiano Ronaldo, ma quelle parole che non sono vere svelano la diffidenza profonda verso Ibra.

Zlatan Ibrahimovic criticato aspramente da Aldo Serena.

"L'antitesi del dirigente capace". Aldo Serena mette da parte la diplomazia ed esprime un giudizio molto duro su Zlatan Ibrahimovic che, nel bel mezzo di un clima di assoluta incertezza sul futuro del Milan, commenta dall'America sui Mondiali e sui protagonisti della Coppa. L'ex attaccante utilizza parole pesanti come "superbia", "arroganza" per commentare l'atteggiamento dello svedese, fido consigliere della proprietà (Gerry Cardinale). Ma, al di là dell'opinione molto forte che propone sullo svedese attraverso il proprio account su X, lo spunto che gli deriva dalla riflessione di CR7 ha un vizio di fondo: quelle parole sono un fake, false, messe assieme e date in pasto al web approfittando (anche) del sentimento molto negativo che c'è verso Ibra.

Ed è come fare un gol a porta vuota perché la situazione in cui versano i rossoneri è davvero surreale: dopo aver ingaggiato Ruben Amorin quale nuovo allenatore su indicazione del presunto, neo direttore sportivo, Krösche, è saltata la trattativa con il dirigente proprio quanto sembrava ormai incanalata positivamente. Il motivo? S'è perso troppo tempo nella scelta e l'Eintracht Francoforte è stato chiarissimo al riguardo: non ha alcuna intenzione di liberare a programmazione inoltrata il suo diesse, una figura che è legata al club tedesco da vincoli contrattuali saldi abbastanza da non permettere le dimissioni quale via di fuga.

Le "false" parole di Ibra su CR7 provocano la reazione di Serena

Posto che Zlatan è stato così sprezzante, la sortita social di Serena resta efficace perché lascia emergere profonda diffidenza nei confronti del "consulente speciale": lo si evince dall'interpretazione che dà alla riflessione molto severa di Ibrahimovic su Cristiano Ronaldo e le difficoltà mostrate nella prima partita dei Mondiali pareggiata con il Congo. Non è stato certo l'unico a muovere critiche verso CR7, che non ha più l'età né lo smalto di un tempo per essere devastante ed è sminuito nel raffronto con Lionel Messi. Anzi, ci va giù duro quando sentenzia che farebbe meglio ad accettare che la Pulce è "migliore di lui" e che la "sua carriera è finita".

CR7 nel mirino della critica dopo il debutto opaco ai Mondiali.

"L'ho detto molte volte, Cristiano Ronaldo è finito. Messi è l’unico motivo per cui sta ancora giocando a calcio, sa che se si ritira prima di Messi, Messi gli porterà via l'unico record che ha, i 1000 gol. Messi sarà sempre migliore di lui. Più in fretta lo accetta, meglio è per la sua carriera finita". Queste frasi, però, non sono vere.

Il giudizio su Zlatan: "Antitesi del dirigente capace"

La reazione di Aldo Serena è stata altrettanto tranciante, ma spinta da motivazioni differenti: una su tutte, il rispetto che si deve a un campione vincitore per ben cinque volte del Pallone d'Oro e che ha lasciato un segno profondo nel mondo del calcio internazionale. "C'è una superbia, un'arroganza, un distacco dal sentire gli altri, una lontananza dalla comprensione di chi ha fatto il tuo stesso lavoro".

La prima parte fa da prologo a una considerazione ancora più profonda e qui Serena tira in ballo le sorti del Milan che, da quanto si evince, non sembra affatto in buona mani. "Non è un caso che questo atteggiamento abbia portato a divisioni e scollamenti in casa rossonera. Mi sembra l'antitesi del dirigente capace". E questo prescinde da tutto, anche da quelle parole che circolano sui social ma sono fake.