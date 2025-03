video suggerito

Champions League, il tabellone dei quarti e gli incroci in semifinale: il calendario Il programma dei quarti e delle semifinali di Champions League con la prossima avversaria dell'Inter. Il cammino fino ad un'ipotetica finale. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

A cura di Marco Beltrami

Il ritorno delle partite degli ottavi di finale di Champions permetterà di definite il tabellone dei quarti. L'Inter in caso di superamento del turno contro il Feyenoord affronterà una tra il Bayern e il Bayer, con la formazione di Xabi Alonso ampiamente favorita. Già definiti dunque gli abbinamenti dei quarti di finale, che sono in programma l'8 e il 9 aprile e il 15 e il 16 dello stesso mese. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle prossime partite in Champions.

Tabellone Champions League, le partite dei quarti e gli incroci in semifinale

Il programma e gli abbinamenti dei quarti di finale di Champions League sono già noti. La vincente di PSG-Liverpool, affronterà quella di Brugge-Aston Villa. L'Arsenal invece, dopo aver travolto il PSV a meno di eccezionali colpi di scena se la vedrà contro una tra Real e Atletico. Nella parte bassa una tra Benfica e Barcellona giocherà contro una tra Borussia Dortmund e Lille. Con l'Inter che in caso di vittoria con il Feyenoord, affronterà una tra il Bayern e il Bayer, con i bavaresi favoriti.

Gli abbinamenti dei quarti di Champions

PSG/Liverpool – Club Brugge/Aston Villa

PSV/Arsenal – Real Madrid/Atletico Madrid

Benfica/Barcelona – Borussia Dortmund/Lille

Bayern Monaco/Bayer Leverkusen- Feyenoord/Inter

Gli incroci in semifinale

PSG/Liverpool – Club Brugge/Aston Villa vs PSV/Arsenal – Real Madrid/Atletico Madrid

Benfica/Barcelona – Borussia Dortmund/Lille vs Bayern Monaco/Bayer Leverkusen- Feyenoord/Inter

Il calendario della Champions League, le date delle partite

Sono già note le date dei quarti di finale in Champions League. Le partite d'andata si disputeranno l'8 e il 9 aprile mentre il ritorno è previsto una settimana dopo, ovvero il 15 e il 16 aprile. Il programma prevede due partite al giorno. Già note anche le date delle semifinali, ovvero andata il 29 e il 30 aprile e ritorno il 6 e il 7 maggio. La finale della Champions League 2024/2025 in gara unica si disputerà sabato 31 maggio a Monaco di Baviera.