Inter-Feyenoord, dove vederla in TV e streaming: l’orario della partita di Champions League

Inter-Feyenoord è la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma alle 21:00. Diretta TV e streaming su Sky. Le ultime news sulle formazione di Simone Inzaghi e Robin van Persie.

A cura di Vito Lamorte

L'Inter affronta il Feyenoord nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri di Simone Inzaghi ospitano gli olandesi di Robin van Persie allo stadio Giuseppe Meazza di Milano oggi, martedì 11 marzo alle ore 21, dopo la vittoria per 2-0 a Rotterdam. In palio c'è il passaggio ai quarti contro la vincente tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. La partita sarà trasmessa in diretta tv e in streaming su Sky,

La squadra campione d'Italia in carica nel primo round ha battuto per 2-0 il Feyenoord, grazie alle reti di Thuram e Lautaro mettendo un buon margine di vantaggio in vista del ritorno, ma non dovrà prendere sotto gamba l'impegno contro gli olandesi: la partita contro il Monza, vinta in rimonta per 3-2, ha mostrato come qualsiasi avversario può risultare pericoloso se non affrontato con la giusta attenzione e cattiveria. Gli olandese, inoltre, non sono scesi in campo nel weekend in campionato grazie alla deroga concessa dalla federazione e saranno molto più riposti e pieni di energie dei nerazzurri.

I meneghini potranno addirittura perdere di un gol per passare mentre perdendo con due reti di scarto la sfida proseguirebbe ai tempi supplementari, ed eventualmente ai rigori: per andare approdare ai quarti di finale il Feyenoord deve imporsi a San Siro con tre goal di scarto.

Partita: Inter-Feyenoord

Dove: stadio Giuseppe Meazza, Milano

Quando: mercoledì 11 marzo 2025

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky

Diretta streaming: Sky

Competizione: Champions League, ottavi di finale

Inter-Feyenoord, orario e dove vederla in diretta TV: la partita non è in chiaro

La partita Inter-Feyenoord, in programma martedì 11 marzo alle 21 a San Siro, sarà trasmessa in diretta tv da Sky. I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252. Il telecronista sarà Maurizio Compagnoni e al suo fianco ci sarà Beppe Bergomi nelle vesti di seconda voce.

Inter-Feyenoord, dove vederla in diretta streaming

Inter-Feyenoord sarà visibile anche in diretta streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app. Il match potrà infine essere seguito anche su NOW.

Inter-Feyenoord, le probabili formazioni della partita di Champions League

Simone Inzaghi dovrebbe puntare sul rientrante Carlos Augusto a sinistra e riposo per Bastoni con Pavard, Acerbi e Bisseck in difesa. In porta ci sarà Sommer. In mezzo al campo con Calhanoglu e Mkhitaryan è il turno di Frattesi. La coppia d'attacco sarà formata da Taremi e Thuram. Riposo, almeno all'inizio, per Lautaro Martinez. Robin van Persie perde Paixao per infortunio e non avrà Osman squalificato: torna Ivanusec. In difesa rientra Read, davanti Carranza e Ueda.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Thuram, Taremi. Allenatore: Inzaghi.

FEYENOORD (4-4-2): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Hugo Bueno; Haj Moussa, Moder, Smal, Ivanusec; Ueda, Carranza. Allenatore: Van Persie.