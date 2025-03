video suggerito

Van Persie crede nell'impresa del Feyenoord: "Ho già visto cose pazze". Poi la stilettata a Inzaghi Il tecnico olandese nonostante il 2-0 incassato dall'Inter nella gara di andata è convinto che il Feyenoord possa giocarsi le sue carte nell'ottavo di ritorno di San Siro.

A cura di Alessio Morra

Per il Feyenoord la montagna da scalare a San Siro è più grande dell'Everest. Gli olandesi nella gara di andata degli ottavi di Champions League sono stati sconfitti per 2-0 dall'Inter, che ha più di tre quarti di qualificazione in tasca. Inzaghi sa che non bisogna prendere sotto gamba l'incontro. Robin Van Persie parla di ‘miracolo' sportivo per la sua squadra, ma alla vigilia ha comunque voluto rifilare una stoccata al tecnico nerazzurro.

L'Inter ha vinto 2-0 l'andata con il Feyenoord

Un'annata balorda questa per il Feyenoord, che è al terzo allenatore stagionale, ma agli ottavi di Champions, un traguardo tutt'altro che scontato. Van Persie è salito a bordo sul finire di febbraio, preso da un'altra squadra di Eredivisie. L'Inter l'avversario di Champions. A Rotterdam è finita male, 2-0 con i gol di Lautaro e Thuram. Va onorato l'incontro di ritorno, nel quale in ogni caso una speranzella c'è, ma per coltivarla c'è bisogno di pensare a un'impresa impossibile.

Van Persie crede nell'impresa: remuntada possibile

Le parole di RVP: "I miei giocatori ci devono credere, negli anni ho visto cose ancora più pazze. Il contesto è evidente, è una sfida complicatissima ma non ci nascondiamo da questo. Il risultato dell'andata è quello che è, i giocatori che abbiamo penso siano molto forti e lo fanno vedere tutti i giorni. Sfideremo l'Inter, non ha senso pensare a troppi scenari: ho fiducia nel gruppo".

Poi la stoccata a Simone Inzaghi

Poi l'ex attaccante di Manchester United e Arsenal ha risposto a un'ulteriore domanda. Gli è stato detto che Inzaghi si era un po' lamentato per il riposo che aveva avuto il Feyenoord in campionato per preparare meglio le due partite con l'Inter. La risposta di Van Persie è stata piccata: "La nostra federazione lo consente e questo ovviamente ci ha reso felici. Se in Italia questo non è possibile non dipende da noi".