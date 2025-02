La Juventus è fuori dalla Champions, PSV agli ottavi: bianconeri ko dopo i tempi supplementari

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

La Juventus è fuori dalla Champions League. Bianconeri sconfitti 3-1 in casa del PSV dopo i tempi supplementari. Gli olandesi volano agli ottavi lasciando all'Italia solo l'Inter come unica squadra rimasta nella competizione dopo le eliminazioni anche di Atalanta e Milan. Un ko tremendo per i bianconeri che avevano anche trovato il gol del pareggio con Weah per poi essere ancora superati dagli olandesi che nel primo tempo supplementare hanno poi chiuso la partita.

I festeggiamenti del PSV al gol di Perisic.

Nel primo temp succede poco ma la Juve perde Renato Veiga

Nel primo tempo la Juventus sembra molto ordinata e non concede quasi nulla al PSV che pure cerca di costruire qualcosa. I bianconeri si affidano alle imbucate per gli inserimenti di Kolo Muani, terminale offensivo della Vecchia Signora. Il francese riesce a portarsi al tiro in un paio di occasioni ma senza trovare fortuna davanti alla porta olandese. La svolta della partita se vogliamo arriva dopo soli 15 minuti quando la Juventus perde Renato Veiga per infortunio. Guaio muscolare per il difensore bianconero costretto alla sostituzione.

Al suo posto entra Cambiaso che si mette a sinistra con Kelly centrale al fianco di Gatti. La Juventus però non si scompone, Nico Gonzalez e Conceicao lavorano molto anche in fase difensivo e sono bravi a ripartire grazie ai capovolgimenti di fronte di Koopmeiners. Il PSV non riesce a costruire molto e così la Juventus riesce a dare seguito a diversi contropiedi pericolosi ma senza riuscire a trovare in maniera concreta la via del gol. Il primo tempo dopo due minuti di recupero si conclude così sul punteggio di 0-0.

Nico Gonzalez in azione.

Nel secondo tempo si accende la partita e succede di tutto

Nella ripresa parte meglio la Juventus che si porta immediatamente al tiro grazie a Kolo Muani. La conclusione del francese in area è potente ma respinta dal portiere avversario. Ma proprio quando i bianconeri erano nel loro momento migliore ecco che il PSV passa in vantaggio grazie a Perisic. L'ex Inter trova il gol dopo un passaggio perfetto di Lang che lo pesca all'interno dell'area di rigore. Il croato quasi al volo di destro mette la palla alle spalle di Di Gregorio: sul pallone evidente l'errore in fase di recupero da parte di Nico Gonzalez.

Il PSV prende coraggio e con De Jong di testa va a un passo dal raddoppio, ma il pressing degli olandesi è infernale. Ma la Juventus non molla e trova il pareggio grazie al bolide di Weah da fuori area. La palla battuta da Koopmeiners viene messa fuori dalla difesa olandese e lo statunitense con un destro preciso mette in rete. Azione del gol viziata da un fuorigioco di Kelly e per questo inizialmente annullato ma il VAR corregge la decisione dell'arbitro perché la posizione del difensore bianconero non è stata influente nell'azione. È 1-1.

L'esultanza di Weah e McKennie.

Partita però apertissima e infatti il PSV trova il gol del 2-1, identico risultato dell'andata. Saibari segna dopo un cross di Perisic che rimpalla in area di rigore su tocco di De Jong. Tutto da rifare per i bianconeri che mandano in campo Yildiz e Thuram per Conceicao e Locatelli e Savona per Koopmeiners. Motta manda in campo anche Vlahovic ma il PSV non molla e continua a pressare a caccia del gol che però non arriva. La partita dopo 7 minuti di recupero finisce col punteggio di 2-1 che però non basta a nessuna delle due: si va ai supplementari.

Tempi supplementari

La Juventus manda in campo Mbangula per Cambiaso ma il PSV è più aggressivo e convinto e trova il gol con Flamingo che sfrutta un'indecisione difensiva tra Gatti e Di Gregorio per ribadire la palla in rete. I bianconeri reagiscono e prendono un palo clamoroso con Vlahovic su cross di Mbangula. Nel secondo tempo supplementare il PSV gestisce solo il risultato mentre la Juve non riesce a trovare il varco giusto per il gol che avrebbe almeno portato la partita ai rigori.