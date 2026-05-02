Como-Napoli oggi in TV e streaming, dove vedere la partita: orario e formazioni

Il Napoli si gioca il secondo posto nella delicata trasferta contro il Como, ancora in corsa per ottenere un posto nella prossima Champions League. Le due squadre giocano per la stessa motivazione, per essere presente nella competizione più importante e chiudere questa stagione nel modo migliore possibile. Lo scontro per l'Europa si giocherà oggi, sabato 2 maggio, alle ore 18 e sarà visibile in esclusiva su DAZN.

L'obiettivo è lo stesso, prendere il treno che porta verso la Champions League. Il Napoli vorrebbe staccare il pass restando al secondo posto in classifica e tenendo a debita distanza il Milan che nello scorso weekend è uscito fuori dalla partita contro la Juventus con uno 0-0 di poca utilità. La squadra di Conte ha due punti di vantaggio sui rossoneri, ma la trasferta lombarda è ostica e il Como è un avversario che in questa stagione ha dato grandi delusioni agli azzurri, come l'eliminazione ai quarti della Coppa Italia.

Dall'altra parte c'è la squadra di Fabregas che sogna ancora un clamoroso quarto posto in classifica che la porterebbe in Champions. È più di quanto potessero augurarsi a inizio stagione, un traguardo straordinario che resta a portata di mano perché si trova a soli tre punti: ci sarebbe da superare la Juventus e tenere a bada anche la Roma che è a pari punti, per questo fare risultato contro il Napoli diventa imprescindibile per non accontentarsi solo dell'Europa League (o eventualmente della Conference).

Dove vedere Como-Napoli in diretta tv e streaming: l'orario

Lo scontro diretto per la Champions League tra Como e Napoli si giocherà oggi alle ore 18:00. Sarà possibile seguire la partita in esclusiva su DAZN: in tv tramite l'app, disponibile per tutte le smart tv, e in streaming sull'applicazione per smartphone e tablet oppure ancora tramite il sito web da cui accedere con le proprie credenziali.

Como-Napoli, le probabili formazioni della partita di Serie A

L'unico indisponibile per Fabregas è Addai perché anche Nico Paz sembra aver recuperato dal problema all'occhio patito nell'ultima gara. Il Como si presenterà con tutti i suoi titolarissimi e con l'attacco completato da Baturina e Douvikas. Anche il Napoli farà pochi cambi rispetto all'ultima uscita: in porta ancora Milinkovic-Savic, Alisson sulla trequarti con De Bruyne per fare da supporto a Hojlund.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Olivera, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Conte